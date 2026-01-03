　【12月は年金支給月】単身世帯の私は年金が“15万円以下”で余裕がありません…。友人は年金を“20万円以上”もらっているようですが、そんな人はどのくらいいるのでしょうか？

老齢厚生年金の平均年金月額は“15万円弱”

はじめに、老齢年金の平均的な受給額を確認しましょう。

厚生労働省が発表した「厚生年金保険・国民年金事業の概況 令和5年度」を参照すると、令和5年度末時点の平均年金月額は「14万7360円」とのことでした。

同表内における令和3年度末の「14万5665円」、および令和4年度末の「14万4982円」と比べると増加しているものの、「この金額で本当に暮らしていけるのだろうか」と不安を感じる方も少なくないかもしれません。



老後の生活費は単身者でも“月額15万円程度”は必要

では実際に、老後の生活にはどの程度の支出が必要なのでしょうか。次に、年金を受給する世代における平均的な家計収支を確認してみましょう。

総務省統計局が発表した「家計調査報告（家計収支編）2024年（令和6年）平均結果の概要」によると、 高齢単身無職世帯の消費支出は平均月額「14万9286円」となっています。

これは老齢年金平均受給額「14万7360円」とほぼ同水準であり、老後の収入が年金のみであるケースでは、収支が拮抗していることが読み取れます。



年金を“月20万円以上”もらっている人は“約16％”！ 半数以上は“15万円未満”

掲題のように、年金を月額20万円以上受給している世帯はどの程度存在するのでしょうか。

これについて、もう一度前記の「厚生年金保険・国民年金事業の概況 令和5年度」を参照します。同資料の「（参考資料3）厚生年金保険（第１号） 男女別年金月額階級別老齢年金受給権者数」を基に年金受給額別の割合を示すと、表1のとおりです。

表1



このように、受給者の半数以上は「年金月額が15万円未満」であると示されています。一方、年金月額20万円以上の受給者数は2割を下回っているため、少数派であるといえそうです。



まとめ

ここまで紹介したように、年金を受給している方の平均年金月額は15万円を下回る程度です。それに対して平均支出額は単身無職世帯で約15万円となっており「年金だけで余裕を持った暮らし」ができるとはいえないかもしれません。

年金生活の悩みは一人で抱え込まず、専門の相談窓口などを活用し、快適な生活に近づけていきましょう。



出典

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー