『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』ストーリーにロキが「しっかり貢献」トム・ヒドルストンが予告 ─ 「素晴らしい物語、脚本に驚きました」

（MCU）の新たな集大成となる映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は「記念碑的な作品」だ──。ロキ役のトム・ヒドルストンが英にて語った。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、MCUのマルチバース・サーガを締めくくる新2部作の前半戦。アベンジャーズ、サンダーボルツ（ニュー・アベンジャーズ）、ファンタスティック・フォー、X-MENたちスーパーヒーローが一堂に会し、新たな強敵ドクター・ドゥームに挑む。

この物語に、思わぬ復帰を果たすのがロキだ。雷神ソーの弟であるロキは、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）の冒頭でサノスに殺害されるも、神聖時間軸とは異なる世界線を生きる“もうひとりのロキ”が登場。ヒドルストンはドラマシリーズ「ロキ」（2021-2023）で、再びこのキャラクターを演じきったのである。

もっともその点でいえば、ロキは『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』のカギとなる“マルチバース”を代表するキャラクターのひとりだ。本作におけるロキの物語は、「ロキ」シーズン2で発見した「大いなる目的」から始まるという。

「これは記念碑的な作品です。物語の核心が本当に素晴らしく、脚本を読んで驚きました。これまでにない作品です」とヒドルストンは語る。そして、「僕はしっかりと貢献してきましたよ」とも。やはり、ロキが今回も何らかの使命を担っていることは確かなようだ。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』では、兄であるソーが再び大きな役割を果たすことがから示唆されている。劇中でソーとロキが再び対面することになるかどうかにも注目だ。そして、ふたりが新2部作の後編『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』に再登場するかどうかも……。

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日、日米同時公開。

Source: