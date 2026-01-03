かつみ・さゆり、おせち＆正月料理並んだ豪華食卓披露「飾り切りすごい」「憧れる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/03】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが1月2日、自身のInstagramを更新。豪華なおせち料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ベテラン夫婦芸人「馬のかまぼこ可愛すぎる」手の込んだ正月料理
さゆりは「かつ◆さゆ家のお節料理です〜（◆はハートマーク）」とつづり、お節料理の写真など複数枚投稿。重箱に詰められたお節の他に、黒のお盆の上に干支にちなんだ馬の形をしたかまぼこや伊達巻、田作りなどの正月料理を彩り良く並べ、他に筑前煮やお雑煮など、華やかな料理が並んでいる。
この投稿に、ファンからは「かまぼこの飾り切りすごい」「美味しそう」「憧れる」「豪華すぎる」「馬のかまぼこ可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
