LINEや電話ではなく、面と向かって言われたい男性からの言葉９パターン
女性とコミュニケーションをとる際、LINEや電話に頼ってはいませんか？ ですが、女性には直接顔を合わせて言ってもらいたいと思っていることも多いようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者に「LINEや電話ではなく、面と向かって言われたい男性からの言葉９パターン」について聞いてみました。
【１】カップルにとって一つのゴールでもあるプロポーズ「結婚してください」
「女性にとっては最高に嬉しい言葉のひとつだから」（３０代女性）と、特に直接言ってほしいという意見が多くありました。男性にとっても勝負所なので、LINEや電話で済まさず、直接会って、彼女に思いの丈をぶつけるようにしましょう。
【２】交際していたのに別れるときの最後の言葉「別れよう」
「それが礼儀でしょ」（３０代女性）など、切り出しにくい言葉だからこそ、直接言ってほしいと思っている女性は多いようです。「終わりよければすべてよし」という言葉があるように、最後をきちんと締めることで、別れもよい思い出に変えられるのではないでしょうか。
【３】優しさが報われる「いつもありがとう」
「感謝してほしいわけじゃなくても、やっぱり嬉しい」（２０代女性）というように、感謝されれば誰だって嬉しいものです。逆に感謝の気持ちを表さない男性は、「されて当たり前」と感じているように見えて、相手から嫌な奴だと思われてしまうかもしれません。
【４】喧嘩をしたり迷惑をかけられた後の謝罪の言葉「ごめんな」
「LINEとかで謝られると、さらにムカつく」（１０代女性）など、直接謝らない男性にイライラする女性は多いようです。どんなに些細なことであっても、きちんと目を見て謝罪することで、申し訳ないという真摯な気持ちも伝わりやすくなるのではないでしょうか。
【５】自分に気があるなら、堂々と聞いてほしい「彼氏いるんですか？」
「コソコソ探られると気持ち悪い」（２０代女性）というように、彼氏の有無が気になる場合は、思い切って直接聞いてしまう方が好感をもたれるようです。変にドギマギすると、彼女に「ウジウジしている」と思われてしまうので、サッパリとした態度で聞くのが大切かもしれません。
【６】ヘンに誤解しないよう、悪い部分は直接指摘してほしい「そこが嫌い」
「自分のことを考えてくれているように感じる」（３０代女性）など、直接欠点を指摘されてありがたく思う女性も意外といるようです。気が引けるためにLINEなどで伝えがちですが、言葉の意味が正しく相手に伝わらず、ケンカになるリスクもあるので、フォローをしつつ口頭で伝えるよう心がけましょう。
【７】付き合っていても時には顔を見て言ってほしい「好きだよ」
付き合い始めた途端、彼女への配慮が少なくなってしまう男性に対して、「言われないと不安になる」（２０代女性）と、不満を口にする女性もいました。どんなに照れくさくても、たまには「好き」と口にすることで、彼女の不安を取り除いてあげましょう。
【８】照れるけど、やっぱり嬉しい「可愛いね」
「彼氏じゃなくてもドキッとする」（２０代女性）など、やはり女性は「可愛い」という言葉に弱いようです。気になる女性がいるならば、ふとした瞬間に口にすると、彼女をときめかすことができるかもしれません。
【９】愛の告白の言葉「付き合ってください」
「直接言ってくれないと真剣さが伝わらない」（２０代女性）というように、やはり告白の言葉は目を見て言ってほしい女性が圧倒的に多いようです。彼女の思い出に残るようなロマンティックなシチュエーションで言ってあげれば、付き合える可能性がさらに高くなるかもしれません。
「女性が男性から、LINEや電話ではなく面と向かって言われたい言葉」には、ほかにどんなものがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（磯田大介／Ｏｆｆｉｃｅ Ｔｉ＋）
