３年目の飛躍へ、楽天・大内誠弥投手（１９）が腕を磨いている。プロ２年目の２５年は２試合に登板。６月７日の交流戦・巨人戦でプロ初登板初先発し、４回を１安打３奪三振無失点と上々のデビューを果たした。２度目は本拠地初登板だった１０月３日の西武戦。５回を４安打３奪三振２失点も、「５回を投げられたのは自信になる」と一歩ずつ前に進んでいる。

１９１センチの長身から投げ下ろす最速１５２キロの直球と、落差を生かした落ちる変化球が武器の右腕。２軍では先発を任されており、狙うは１軍の先発ローテーション入りだ。荘司康誠（２５）や古謝樹（２４）をはじめ、メジャー帰りの前田健太（３７）やベテランの岸孝之（４１）、左肩手術から復活目指す早川隆久（２７）ら競争は激しいが、若さあふれる投球で勝負する。

自主トレでは体格もタイプも近い荘司を師事。身近で多くを学ぼうと貪欲に取り組む姿勢だ。る」と一歩ずつ前に進んで「まず初勝利。そこから先発ローテに入っていけたらいい」と控えめな大内は、宮城生まれ宮城育ちと生粋の“東北っ子”。幼少時は観客として球場に足を運び、声援を送っていた。１軍マウンドで力投し、今度は自分が大歓声を浴びる。いる。

◆大内 誠弥（おおうち・せいや）２００６年３月９日、宮城県出身、１９歳。日本ウェルネス宮城から２３年ドラフト７位で入団。２年目の今季、プロ初登板を含む２試合に先発した。ＮＰＢ通算２試合登板、０勝０敗０セーブ、防御率２・００。１９１センチ、７７キロ。右投右打。