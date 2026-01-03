◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

9区は青山学院大学の佐藤有一選手(4年)が1時間7分38秒のタイムで区間賞を獲得しました。

2位・國學院大學とは1分44秒差のトップでたすきを受け取った佐藤選手は、横浜駅前(14.5km地点)では2分15秒差まで広げる快走を見せます。その後は徐々に差を詰められましたが、歴代3位の好タイムでたすきリレーし、國學院大學とは1分59秒差としました。

走り終えた佐藤選手はインタビューで「本当にほっとしています」と笑顔。「自分のところで優勝できるかできないか決まると思ってたので、いい走りができて良かった」と、大役を果たし安堵(あんど)した様子を見せました。

4年目で初の箱根駅伝となった佐藤選手は、これが最初で最後の箱根路。「本当に今まで見たことのない景色」と興奮した様子を見せ、「たくさんの声援があったからこそ、この走りができた」と沿道に詰めかけたファンに感謝しました。

今年は寮長の役目も担いました。青山学院大学で過ごした4年間に「厳しいルールの中で4年間暮らしていて、やっぱりこういう最高な景色が見れて良かった」と感慨深げな佐藤選手。

そして最後に、優勝へ突き進む仲間たちへ向け「絶対優勝しましょう！ 大手町で待ってます！」と力強いエールを送りました。