ミキが２日深夜に放送された文化放送「ミキの深夜でんぱ！」に出演した。

年末に放送されたＭ−１グランプリ敗者復活戦の奮闘が話題となったミキ。昴生によると、準決勝敗退直後に劇場でロングコートダディの兎から話しかけられたといい、「兎が『Ｍ−１準決勝残念でしたね。この悔しさをバネにまた来年頑張って下さい』って。『いや、敗者復活あんねんけど』って言ったら、『あっ…』ってなって」と、気まずい雰囲気となったことを明かした。

昴生が「その後普通さ、すみませんとか言うやん。じゃなくて、さーっとトイレ行こうとして。ウソやん、失礼のまま？自分で勝手に水に流そうとしてる」と苦笑すると、亜生も「その後、オレも（兎に）言われて」と続けた。

「『残念やったな、まあ来年頑張れよ』って言われて、『敗者復活戦あるんですけど』って。ほんまに同じこと言ってん。なんて言うのかなと思ったら、『でも一回負けてるからなお前ら』って。エグっ！エグない？後輩に。『無理やで』って」と、兎から予想外の言葉を受けたという。

その話を聞き「彼はすごいんだよ」と呆れつつ、同じく失礼な言動をする芸人として、ケビンス・山口コンボイ、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルらの名前を挙げた昴生。「兎は異質やねん。コンボイ、ナダル、しゅんＰ（しゅんしゅんクリニックＰ）はまだ善玉菌やねん。とんでもない悪玉菌やから、兎は」と語り、亜生の「お兄ちゃん、ほんまにイライラしているときあるからな」という言葉に、「普通にキレたこともある」と明かしていた。