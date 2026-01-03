箱根駅伝は３日に復路が行われ、レースは最終１０区（鶴見中継所〜東京大手町＝２３・０キロ）に突入した。

区間記録は１時間７分５０秒＝中倉啓敦（２２年・青山学院大）

青山学院大は次代のエースと期待される折田壮太（２年）。昨年の出雲２区は区間１０位と振るわなかったが、１１月下旬のＭＡＲＣＨ対抗戦１万メートルで２７分台をマークしてている。

２位国学院大は選手変更で尾熊迅斗（２年）。今季は出雲２区で区間６位・全日本１区で区間３位の走りを見せている。

１３・３キロの新八ツ山橋地点で青山学院大と国学院大の差は２分２３秒。鶴見中継所から２４秒拡大した。

４位早稲田大の瀬間元輔（２年）は鶴見中継所で５１秒差あった３位中央大の吉中祐太（４年）を猛追、１４・９キロ付近で遂に追い抜き３位に浮上した。

同中継所で首位・青山学院大から７分４４秒の大差がついた駒沢大。アンカーには選手変更でエースの佐藤圭汰（４年）が入った。前回は７区で従来の記録を５７秒更新する区間新を出し、復路新記録の立役者に。故障で今季は出雲を欠場したが、復帰した全日本では７区３位で王座奪還に貢献。最後の箱根でどんな走りを見せるか。