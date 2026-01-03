＜同居のために建てた家？＞玄関が2つある理由は「同居のためでしょ？」勘違いされ…【第1話まんが】
私はアサミ。夫ショウと、小5の息子ヒロとの3人家族です。ずっと賃貸アパート暮らしでしたが、このたび念願の新居を建てました。新しい家は2階建てで、入口が2つあります。1階から入ると、ショウが仕事で使う事務所スペース。外階段を上がった2階の玄関からは、私たちの住居に入れます。そこまで広い家ではないですが、ヒロの部屋もようやく作ってあげられました。家族3人、これから始まる新しい暮らしにワクワクしていたのですが……。
義姉から思いがけない電話をもらい、私たちはアゼンとしてしまいます。なんと新居は「二世帯住宅」だと勘違いされていたのです。いつの間にか義両親と同居する話になっていて、しかも義両親が引っ越しの連絡を待っているって……？
「同居」というワードを聞いて、ヒロも心配そうにしていました。居住スペースを2階にまとめたため、個室は夫婦の寝室と子ども部屋しかありません。ヒロは義両親に子ども部屋を取られてしまうかもしれないと思ったのでしょう。
ショウの事務所兼用の新居は、私たちの長年の夢でした。ようやく実現できることになり、家族3人の新生活に胸を躍らせていたのです。しかし義姉からの電話で事態は一変しました。
義姉の話によると、私たちがこの家で「義両親と同居する予定」だとなぜか義両親が思い込んでいるようです。けれどこの家は二世帯住宅ではなく、事務所兼用住宅なのです。義両親のために用意した家じゃないし、一緒に住むなんてことはありえません。まさかの誤解に私たちは戸惑いを隠せませんでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
