◇第105回全国高校ラグビー準々決勝 京都成章23―12御所実（2026年1月3日 花園）

3大会ぶりに8強入りした京都成章（京都）が、5大会ぶりに8強入りした御所実（奈良）を下し、3大会ぶりに4強入りした。

京都と奈良の隣県対決。ともに以前から練習試合や合同練習を続けており、相手の強みも弱点も知り尽くした上での対戦だった。京都成章はリーダーの笹岡空翔主将（3年）が9月に左ヒザ半月板損傷の重傷で戦列を離脱。関崎大輔監督は「先発メンバーだけでなく、登録30人全員で目標をひとつにして戦う。伸びしろはある」と語っていた通りに、層の厚さで御所実にプレッシャーをかけ続けた。

先発を外れながら、序盤の交代でアタックに加わった背番号25のWTB斉藤稀茶（2年）が前半9分にゴール前ラックからのロングパスを受け、先制トライに成功。斉藤はこれが3試合連続、5個目のトライ。花園でポイントゲッターとしての成長を見せつけた。

さらに前半11分にはCTB森岡悠良（3年）のインタセプトからのキックを受けたFB春藤大翔（2年）がトライ。笹岡主将の代役としての期待に見事に応えた。

94回大会準決勝で御所実に14―40で敗れたリベンジにも成功。前半でのリードをしっかり守った京都成章は、準決勝で東福岡と対戦する。