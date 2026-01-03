グレン・パウエル、袴姿で「オメデトウ、ジャパン！」年賀メッセージ映像
『トップガン マーヴェリック』での好演で一躍スターダムを駆け上がった俳優のグレン・パウエルが、日本のファンに向けて袴姿で新年のあいさつを送る“年賀メッセージ映像”が解禁された。ハリウッドスターが、日本の正月文化に寄り添った姿で映画のプロモーションを行うのは異例で、そのインパクトで注目を集めている。
【動画】袴グレパから新年のあいさつ映像
映像では、主演を務める映画『ランニング・マン』（1月30日公開）のロゴをあしらった黒の紋付袴に身を包んだグレンが、琴の音色と富士山や鶴といった縁起物のモーショングラフィックスを背景に登場。「ハッピー・ニュー・イヤー！ オメデトウ、ジャパン！」と日本語で元気よく新年のあいさつを行い、爽やかな笑顔を見せる。
続けて、自身が演じる役柄について「家族のために一攫千金の“イカれた鬼ごっこ”に挑戦するベン・リチャーズを演じています」と紹介。さらに「ところで、日本のお正月には“お年玉”がありますよね？」と切り出し、日本のファンに向けた特別企画を発表した。
この年賀メッセージにあわせ、映画公式Xでは「主演グレン・パウエルからお年玉プレゼントキャンペーン」を実施中。公式アカウントをフォローし、対象投稿をリポストするだけで豪華景品が当たるという、新年らしい“お年玉企画”となっている。
さらに、劇中でのグレンの姿を捉えた新たな場面写真も同時解禁された。武装した警備兵に連行されながら鋭い眼差しを向ける姿や、暗闇の廃墟で松明のわずかな灯りを頼りに進む姿など、年賀映像で見せた穏やかな表情とは対照的な、極限状態に追い込まれた主人公の覚悟が映し出されている。
映画『ランニング・マン』は、スティーヴン・キングの原作小説を、エドガー・ライト監督が映像化した逃走型デスゲーム・アクション。娘のために命懸けのゲームへ身を投じる男の闘いを描く。
