歌手の和田アキ子（75）が3日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。夜中に酔っ払って自宅に押しかけた芸能人を明かした。

この日の番組は音楽企画「名曲ディスカバリー」と題し、2026年にメモリアルイヤーを迎えるアーティストを特集。その中で歌手デビュー35周年を迎えた観月ありさを紹介。和田は「もうね、ご主人もよく知ってるし、コンサートも来てくれたり、友人が共通だったりして、その友人が観月ありさと旦那さんと仲良いんで」と夫婦揃って交流があると明かした。

その上で「これ言っていいと思うんだけど…」と前置きした上で、「昔、私、酔っ払って、ありさとかと皆で飲んでて夜中に帰って」と観月らと飲酒した後に「ここに武井壮が住んでるんですよ」と話題になったという。酔っ払っていた和田は「武井壮？じゃピンポンしよ」と夜中に武井の自宅のチャイムを鳴らした。

すると「ピンポンしてもなかなか出てこなくて。1時過ぎ、ピンポン、ピンポンって武井壮が出てきて」と何度かチャイムを押した後にようやく武井が対応。家の中を見ると「広い部屋に家具も何もなくて…。ジムなんか行ってマットあるでしょ？あれ1枚敷いて寝てた」と驚きの光景が広がっていたそうで「君、なんでここに住む意味あるの？」と思わず言ってしまったと明かした。

その後、武井から「引っ越しました」と報告を受けたことから「どこ？」と引っ越し先を尋ねたものの「言いません」と断固として教えてくれなかったと笑っていた。