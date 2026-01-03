FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、“天てれ戦士”から“紅白歌手”に 当時の写真に反響「感慨深い」「ずっとかわいい」
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が、3日までに自身の「X」を更新。『第76回紅白歌合戦』を振り返った。
【写真あり】ずっとかわいい！“天てれ戦士”時代のFRUITS ZIPPER鎮西寿々歌
鎮西は「第76回紅白歌合戦 ありがとうございました」と書き出し、「デビュー当時から目標にし、メンバーみんなで言霊を信じ追い求めてきた紅白。大きな夢だと思いながらも、FRUITS ZIPPERなら叶えられると、メンバー7人、事務所のチームのみなさん、そしてふるっぱーのみんなが信じて信じて信じ続けたからこそ、一昨日、NHKホールに立つことができました」と改めて報告。「私は幼少期に『天才てれびくん』に出演し、その後もNHKの番組で沢山お世話になり、大人の皆さんに育てて貰いました。そんなNHKが放送100周年を迎えるという大きな節目に、グループとして大きくなって帰ってきてNHKホールに立つなんて、やっぱり想像していなかったです」と思いをつづった。
続けて「天てれの新人戦士の時に、NHKホールで行われた夏のイベントで大役を任せていただき、「ダン！ドン！」という楽曲を1人でアカペラで歌ったことがあり、それをファンの子が呟いていて、すごく感慨深い気持ちになりました」としみじみ。「当時みんなで歌った『夢のチカラ』という曲が、すごくリンクして泣きそうになったり、人生って面白いなあと感じたり、これからも大切に留めておきたい感情がいっぱいできました」と振り返り、「素晴らしい経験を本当にありがとうございました」と伝えた。
この投稿には「ずっと変わらないおすず大好き」「感慨深い」「小さい頃から今も私の憧れ」「応援してきて本当に良かった」「ずっとかわいい」といった声が寄せられている。
