大学生日本一決定戦『インカレフィギュア2026』FODで全選手・全演技を生配信
フジテレビの動画配信サービス・FODでは、8日から『インカレフィギュア2026(第98回日本学生氷上選手権大会)』(以下『インカレフィギュア2026』)の全選手・全演技を生配信する。
『インカレフィギュア2026』
『インカレフィギュア2026』は、大学生のフィギュアスケート日本一を決める大会。東京辰巳アイスアリーナで開催される。
日本スケート連盟が主催する国内最高峰の大会『全日本フィギュアスケート選手権』よりも歴史の深い大会で、『東日本・西日本学生選手権大会』を勝ち抜いた選手に加え、『GPシリーズ』など国際大会に出場していたトップスケーターたちも集結する。
また、本大会は個人のみならず大学対抗での成績も表彰されるため、大学の名をかけた学生ならではの熱い戦いが繰り広げられる。
○配信スケジュール
・１月８日（木）17時10分〜20時05分 ３級女子、４級女子
・１月９日（金）９時〜19時50分 ３,４級男子、５,６級男子、５級女子、６級女子
・１月10日（土）12時40分〜21時20分 選手権男子SP、アイスダンス、選手権女子SP
・１月11日（日）11時00分〜18時05分 選手権男子FS、選手権女子FS
※スケジュールは予告なく変更になる場合あり
※出場選手は未定
【編集部MEMO】
FODでは、12月28日に開催された『京都フィギュアスケートフェスティバル2025 ファイナル』』、同13〜14日に開催された『全日本ショートトラック選手権2025 ミラノ・コルティナ五輪代表決定戦』、同18〜22日に開催された『全日本フィギュアスケート選手権2025 オリンピック代表選考会』も生配信し、同26日〜28日に開催された『全日本スピードスケート選手権2025 ミラノ・コルティナ五輪最終選考会』も生配信している。
『インカレフィギュア2026』
『インカレフィギュア2026』は、大学生のフィギュアスケート日本一を決める大会。東京辰巳アイスアリーナで開催される。
日本スケート連盟が主催する国内最高峰の大会『全日本フィギュアスケート選手権』よりも歴史の深い大会で、『東日本・西日本学生選手権大会』を勝ち抜いた選手に加え、『GPシリーズ』など国際大会に出場していたトップスケーターたちも集結する。
○配信スケジュール
・１月８日（木）17時10分〜20時05分 ３級女子、４級女子
・１月９日（金）９時〜19時50分 ３,４級男子、５,６級男子、５級女子、６級女子
・１月10日（土）12時40分〜21時20分 選手権男子SP、アイスダンス、選手権女子SP
・１月11日（日）11時00分〜18時05分 選手権男子FS、選手権女子FS
※スケジュールは予告なく変更になる場合あり
※出場選手は未定
【編集部MEMO】
FODでは、12月28日に開催された『京都フィギュアスケートフェスティバル2025 ファイナル』』、同13〜14日に開催された『全日本ショートトラック選手権2025 ミラノ・コルティナ五輪代表決定戦』、同18〜22日に開催された『全日本フィギュアスケート選手権2025 オリンピック代表選考会』も生配信し、同26日〜28日に開催された『全日本スピードスケート選手権2025 ミラノ・コルティナ五輪最終選考会』も生配信している。