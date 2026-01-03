¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÀßÎ©30Ç¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSATEFES¡ª¡×¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±éÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥ÈÂè2ÃÆ²ò¶Ø¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤ÎÀßÎ©30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡ÖSATELIGHT 30th Anniversary SATEFES¡ª¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËÃë¡¦Ìë£²²ó¸ø±é¤Ç¤Î³«ºÅ¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¾ðÊóÂè£²ÃÆ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥µ¥Æ¥é¥¤¥È30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡É¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÉÌ´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡õ¡Ö¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î½Ð±éÀ¼Í¥¤È¡¢Ì¾ºî¥¢¥Ë¥á¤òºÌ¤ë¼çÂê²Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ²Ï¿¹Àµ¼£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤¬¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç·ë½¸¤¹¤ë¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡õ¡Ö¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î½Ð±éÀ¼Í¥¤Ë¤è¤ë¿·ºîÏ¯ÆÉ·à¥Ñ¡¼¥È¤È¡¢¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÀ©ºî¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¾¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤Ç¹½À®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Ï¯ÆÉ·à¥Ñ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¡¦Âè£²ÃÆ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÏÀ»¤Î¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡×¤è¤ê¹ÈÎï²ÖÌò¤Î¾®ÎÓº»ÉÄ¡¢¤Ä¤°¤ß¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥Þ¥¤¥ä¡¼Ìò¤ÎÆü³Þ»³°¡Èþ¡¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥ë¡¼¥óÌò¤Îº´Æ£¤Ò¤íÈþ¤¬½Ð±é¡ª¼ç¿Í¸ø¡¦¥¢¥Ý¥í¤È¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢Ï¯ÆÉ·à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇºÆ½¸·ë¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Â®¿å¾©¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡ª²Ï¿¹Àµ¼£´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¿·ºî¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¤µ¤é¤Ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÀ©ºî¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤â·èÄê¡ª ¡ÖÌ¸Èø¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¡ÖPSYREN -¥µ¥¤¥ì¥ó-¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÏ¯ÆÉ·à¡õ¥é¥¤¥Ö¤ÎÂ¾¡¢2026Ç¯¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÀ©ºî¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¼Â»Ü¤â¡ª¡ÖÌ¸Èø¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡×É£ÅÄÇ«¡¹¡¢¼ã»³»í²»¡¢³á¸¶³Ù¿Í¡¢¡ÖPSYREN -¥µ¥¤¥ì¥ó-¡×¤è¤ê°ÂÅÄÎ¦Ìð¡¢É÷´ÖËüÍµ»Ò¤ÎÅÐÃÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¸½ºß¥Á¥±¥Ã¥ÈÀèÃåÀè¹ÔÈÎÇäÃæ¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò°ìÈÌÈÎÇä¤ËÀè¶î¤±¤ÆÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤ò¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ÖSATELIGHT 30th Anniversary SATEFES¡ª¡×
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë
Ãë¸ø±é¡§³«¾ì13:00¡¿³«±é14:00
Ìë¸ø±é¡§³«¾ì18:00¡¿³«±é19:00
²ñ¾ì¡§TACHIKAWA STAGE GARDEN¡ÊÎ©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ë
½Ð±é¼Ô
Ï¯ÆÉ·à½Ð±é¥¥ã¥¹¥È
¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F¡× ÃæÅç°¦(¥é¥ó¥«¡¦¥ê¡¼ Ìò)
¡ÖÁÏÀ»¤Î¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡×»ûÅçÂóÆÆ(¥¢¥Ý¥í Ìò)¡¢¾®ÎÓº»ÉÄ(¹ÈÎï²Ö Ìò)¡¢Æü³Þ»³°¡Èþ(¤Ä¤°¤ß¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥Þ¥¤¥ä¡¼ Ìò)¡¢º´Æ£¤Ò¤íÈþ(¥ê¡¼¥Ê¡¦¥ë¡¼¥ó Ìò)
Â®¿å¾©(Ï¯ÆÉ·à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ Ìò) And more¡Ä
¿·ºî¾Ò²ð½Ð±é¥¥ã¥¹¥È
¡ÚÃë¸ø±é¡Û¡ÖÌ¸Èø¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡× É£ÅÄÇ«¡¹(»°¹¥ÍõÈþ Ìò)¡¢¼ã»³»í²»(À÷Ã«ÇÈ Ìò)¡¢³á¸¶³Ù¿Í(Ì¸Èø¸ Ìò)
¡ÚÌë¸ø±é¡Û¡ÖPSYREN -¥µ¥¤¥ì¥ó-¡×°ÂÅÄÎ¦Ìð(Ìë²Ê¥¢¥²¥Ï Ìò)¡¢É÷´ÖËüÍµ»Ò(±«µÜºù»Ò Ìò)
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
AKINO from bless4¡¢angela¡¢ÎëÌÚ¤³¤Î¤ß¡¢¹â³ÀºÌÍÛ¡ÊÃë¸ø±é¤Î¤ß¡Ë¡¢ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ¡ÊÌë¸ø±é¤Î¤ß¡Ë¡¢³ý¸¶¼ÂÎ¤¡¢Ê¡»³Ë§¼ù
¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È
½é²»¥ß¥¯
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È
°ÂÃ£Í¦¿Í
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
ÆÃÅµÉÕ»ØÄêÀÊ ¡ï17,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê¡Á°Êý¥¨¥ê¥¢³ÎÌó/¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä/£¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë
°ìÈÌ»ØÄêÀÊ 9,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÅý°ì¡¦ÀèÃåÀè¹ÔÈÎÇä
¡Á2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç
https://l-tike.com/satefes/
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://30th.satelight.co.jp/