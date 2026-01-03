オリックス・横山聖哉内野手（２０）が、一気に殻を突き破りそうな予感だ。上田西（長野）から２０２３年のドラフト１位で入団した、未来のスター候補生。「３年目は本当に勝負の年。レギュラーを本気で取りにいくと、強い気持ちでやりたい」と大出世を誓った。

高卒２年目の昨年は、ウエスタン９６試合で打率２割１分７厘、２本塁打、３５打点。数字自体は不本意かもしれないが、７月２９日の同・広島戦では京セラＤの中段にライナーを突き刺すなど、夏場以降に調子を上げた。バットが最短距離で出せるようにトップの位置を改善したことを明かし「感覚的な部分でつかむものがあり、試合で表現できた」と手応え。速球への対応、ボール球の見極めが打力向上のカギになると考え、１１月の高知キャンプではより「無駄のない軌道」を意識して黙々とバットを振り込んだ。

１軍では通算１４試合の出場にとどまるが、背番号３４のフルスイングはかつての吉田正尚（レッドソックス）の姿と重なる。「いろんなところを守れたら出場機会が増える」。メインの遊撃に加えて三塁や二塁も練習し、紅林や宗、広岡に太田らレギュラー陣を脅かすつもりだ。５０メートル走６秒３、遠投１２０メートルの身体能力と非凡な野球センスはチーム随一。開花は目前だ。（南部 俊太）

◆横山 聖哉（よこやま・せいや）２００５年１０月２８日、長野県生まれ。２０歳。上田西高では１年春からベンチ入りし、２年春から遊撃レギュラー。投手も兼任し、最速１４９キロ。高校通算３０本塁打。２３年のドラフト１位でオリックス入団。通算成績は１４試合で打率１割４分３厘。１８１センチ、８６キロ。右投左打。