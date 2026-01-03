ABEMA的ニュースショーでは以前、2度の台風に見舞われ、工場が吹き飛んでしまった八丈島のあしたば加工工場を取材。その後の状況について改めて取材した。

【映像】台風で壊滅した工場の様子（実際の映像）

工場の修繕費には2億近くかかる見込みで、唯一被災を免れたあしたばの乾燥機も動くかどうか分からないというのが11月時点での状況だった。

あれから1ヶ月が経ち、あしたば加工工場はどうなったのか。あしたばの乾燥機は無事動くことが確認されたそうだ。そして先日、忘年会を仲間たちと行ったそうで、「来年は新しい工場の再建をする」という大きな目標を立てたという。

番組MCを務める千原ジュニアは、このあしたば加工工場の看板商品「明日葉ふわふわ削り節」をたくさん注文しているという。千原ジュニアは「いや、めちゃくちゃおいしいのよ。明日葉を味噌汁に山ほど入れていて（笑）めちゃくちゃおいしいし、たぶん絶対体にええよあれ」「料理上手な人はいろいろ使える。だし巻き卵に入れたり、卵かけご飯にかけて食べたら最高」とその魅力を語る。

出演者のマンボウやしろが「僕らも買えるんすか？」と尋ねると、千原ジュニアは「買える、買える インターネットで」「おすすめ」と応じた。

（『ABEMA的ニュースショー』より）