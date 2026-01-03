家事や育児は女性の仕事だと思っている男性は、いまだに存在しているようです。そんな旦那さんをもつと苦労しますよね。しかし、父親の自覚がない旦那さんを、思わぬ人物が撃退してくれることがあるようで……？ 今回は、ダメ夫が医師に叱られて改心した話をご紹介いたします。

医師の言葉を受けて

「夫は家事を一切やらない人なので、私が働きながら掃除や料理をすべてやっていました。まだ新婚の頃だったので特に違和感を抱くこともなくやれてたけど、妊娠してからも夫はなにもしてくれなくて、さすがに不満が溜まっていきました。とはいえ、子どもが産まれたら家事も育児もやってくれるだろうと思っていたけど、今までなにもしてこなかった人がいきなりできるわけなんてないんですよね……。赤ちゃんのお世話は少しだけやる程度で、なんの役にも立ちません。

産後で精神的に不安定になり、余計に夫へイライラするようになってしまい、1か月健診のときにお医者さんに泣きながらこのことを話したんです。すると、一緒に来ていた夫に対し『今奥さんを助けないと』『一生後悔しますよ？』と言ってくれました。

夫はお医者さんにそんな風に言われると思っていなかったみたいで、その日から心を入れ替えたのか、やっと父親らしくなりましたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 父親の自覚がない男性には、第三者からビシッと言ってもらうのが効果的かもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。