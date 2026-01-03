年末年始をふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュが、ピークを迎えています。

【写真を見る】「ばあばとじいじの家に行った」 年末年始をふるさとや行楽地で過ごした人のUターンラッシュがピーク 東海道新幹線「上り線」JR名古屋駅のホームは朝から混雑

3日のJR名古屋駅の新幹線「上り」ホームは、朝から大きな荷物を持った家族連れなどで混雑しました。

（東京に向かう子ども）「（三重の）おばあちゃん家（に行った）。おせちを食べた」

（東京に向かう子ども）「（岐阜の）ばあばとじいじの家に行った。トランポリンで遊んだ。楽しかった」

（東京に向かう子ども）「三河安城にいるおばあちゃんおじいちゃんに会いに来ていた。オランダから来た。近くにモールができたので毎日のように楽しくて行きました」

新幹線「のぞみ」は4日まで「全席指定席」となっていて、JR東海によりますと、3日と4日の東海道新幹線の指定席は、上りが終日ほぼ満席で、下りは空席があるということです。