ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ

日付：2026年1月3日（土）

開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）

最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 109 - 122 ポートランド・トレイルブレイザーズ

NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがスムージー・キング・センター（New Orleans）で行われた。

第1クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズがリードし37-29で終了する。

第2クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが逆転し55-63で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし75-85で終了する。

第4クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが試合を有利に運び109-122で終了する。

試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-03 12:55:10 更新