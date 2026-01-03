「めちゃくちゃプラス」“人生No.１ゴール”の背景に日本代表レジェンド息子との切磋琢磨。野口慶人が語る日藤の超ハイレベルな競争【選手権】
［高校選手権３回戦］日大藤沢（神奈川）２−１ 聖和学園（宮城）／１月２日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
日大藤沢の戦術の肝であるボランチには、杉粼万泰（３年）、野口慶人（３年）、中村龍剛（２年）ら個性豊かなタレントが揃う。柔軟に組み合わせを変えながら、戦いに臨むなか、岡山学芸館（２−０）との初戦は杉粼と中村、今回は杉粼と野口がコンビを組んだ。
野口は先発起用に応え、鮮烈なミドルシュートで見事に先制点をマーク。自身の得点シーンをこう振り返った。
「良いところに転がってきたので、振ったらめっちゃ良いところに入ったなって感じです。めっちゃ嬉しかったです。サッカーをやってきてナンバーワンを争うぐらいの、いやナンバーワンのゴールです」
実は県大会の準決勝、桐蔭学園戦の前にインフルエンザを発症した。戦線離脱を余儀なくされたが、大舞台に向けてしっかりと調子を取り戻した。
「桐蔭の前にインフルになっちゃって、そっから感触があんまり良くなかった。最近になってちょっと戻ってきて、調子が良かったかなって感じです。
ベンチが続いて苦しい状況でも、コツコツちっちゃいところからやるべきことを怠らなかったから、こういう結果もついてきたなって思います」
日藤躍進を支えているハイレベルなポジション争い。野口は自身のライバルであり、日本代表のレジェンド憲剛氏を父に持つ中村龍剛については、次のように語った。
「このポジション争いは良いこと。彼が良いプレーをしたら自分も良いプレーをしないとなっていう競争は、めちゃくちゃプラスになっています。彼はボールを受けて離すとか、テンポ...ポンポンって感じで上手い。自分はポンポンじゃなくて、ちょっとタメを作ったり、浮き球の縦パスで遊び心を入れてみたりするところが特徴かなと思っています」
屈指の激戦区を勝ち抜き、全国の舞台に辿り着いた。野口は「県予選で破ったチームの思いもある。神奈川勢として日本一を目指しているので、そういった人たちの分も思ってプレーしている」とも口にした。
分厚い選手層を誇る日大藤沢は、準々決勝でインターハイ王者の神村学園を倒し、神奈川勢としてベスト４進出を果たせるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
