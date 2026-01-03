LE SSERAFIM、アメリカ最大規模の年越し特番に初出演！「このステージに立つことができて本当に光栄です」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LE SSERAFIMが、2025年12月31日（現地時間）にアメリカ・ニューヨークのタイムズスクエアで開催された『Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026（以下、『New Year’s Rockin’ Eve』）』に出演した。

■SAKURA＆KAZUHAは、日本人アーティストとして歴史的快挙達成

LE SSERAFIMは、『New Year’s Rockin’ Eve』にて現地の観客を前にステージを披露した史上初のK-POPガールグループとなり、SAKURAとKAZUHAは、日本人アーティストとして初めて『New Year’s Rockin’ Eve』に出演するという歴史的快挙を成し遂げた。

LE SSERAFIMは、赤を基調とした衣装で登場。観客の熱い歓声を浴びながら、1stシングル「SPAGHETTI」のタイトル曲「SPAGHETTI (Member ver.)」と4thミニアルバム『CRAZY』のタイトル曲「CRAZY」のパフォーマンスを披露した。観客は一緒に踊り、メンバーは多彩な表現力と圧倒的なパフォーマンスで魅了した。

「CRAZY」は、2025年に開催された初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』にて、世界各地で大合唱を巻き起こしたことで話題を集めた。これを証明するかのように、イントロ音源が流れ始めると、現地の観客の大歓声に包まれた。さらに、圧巻のダンスブレイクは、世界中の視聴者に大きな衝撃と強い印象を残した。

司会者のライアン・シークレスト とのインタビューでLE SSERAFIMは、「ニューヨークでメンバーたちと一緒に新年を迎えることができるなんて夢のようです。観に来てくださったすべての方々、視聴者の皆さんに心より感謝をお伝えしたいです。特に、FEARNOT（ファンダム名）の皆さんに感謝の言葉をお伝えしたいです。このステージに立つことができて本当に光栄です」と感想を述べた。

2025年を華やかに終えたLE SSERAFIMは、1月31日～2月1日に韓国・ソウルの蚕室室内体育館でワールドツアーのアンコール公演を開催する。ソウルアンコール公演は、すでに2公演いずれも全席完売を記録しており、追加販売が決定した見切れ席も10分足らずで即完するなど、大きな人気を集めている。年末年始にかけて、グローバルな活躍を見せたLE SSERAFIMの今後の活動に期待が高まっている。

