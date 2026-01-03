¡ÚMLB¡Û²¦¼Ô¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¡È¼¡¤Î°ì¼ê¡É¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢Í½ÁÛ¡Ö¾ÍèÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤áÆ°¤½Ð¤¹¡×¡¡FA¤Î¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥¿¥Ã¥«ー¡õ¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤ò¾å²ó¤ë¡×
º£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Ï°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¸å¤âÂçÊªÁª¼ê¤Î¿·Å·ÃÏ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ç¥£¥¢¥¹³ÍÆÀ°Ê¹ß¤ÏÄÀÀÅ²½
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï2023Ç¯¥ª¥Õ¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ò¡¢24Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤äº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÂçÊªÊä¶¯¤Î¼çÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢3Ï¢ÇÆ¤ò·ü¤±¤¿º£¥ª¥Õ¤Ï¡¢¥á¥Ã¥Ä¤«¤é¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°Ê³°¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤Ç¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï»Ô¾ì¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤ò¿ÉÊú¶¯¤¯ÂÔ¤ÄÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµåÃÄ¤Ï¾ÍèÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÌÂ¤ï¤ºÆ°¤½Ð¤¹¤À¤í¤¦¡×¤Èº£¸å¤ÎÊä¶¯¤Ë´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¿·¤¿¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Üー¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¡£ÊÆ»æ¡Ø¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ù¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó»á¤â¤½¤ÎÆ°¤¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤ä¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー³°Ìî¼ê¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¡Ö¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ÏÈà¤é¤è¤ê¤â¼ã¤¯¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï2025Ç¯¤Ë¥Ê¡¦¥êー¥°2°Ì¤ÎÂÇÎ¨.311¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÇ·âÎÏ¤Ï¥á¥¸¥ãー¶þ»Ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¤³¤ÎÁª¼ê¤ÎÂ¿ºÍ¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ーÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£ËÜ¿¦¤ÎÍ··â¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆóÎÝ¤ä»°ÎÝ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÈæ³ÓÅªÀÅ¤«¤Ê¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤À¤¬¡¢2026Ç¯¤Î3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÀïÎÏ¶¯²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥Ó¥·¥§¥Ã¥È³ÍÆÀ¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤¯¤Î¤«¡£²¦¼Ô¤Î¡È¼¡¤Î°ì¼ê¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£