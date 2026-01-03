新潟県は3日、上越地域に地盤沈下注意報を発令しました。道路管理者や市民に地下水の節水を呼びかけています。



上越市内では年末からの降雪で、消雪パイプなどに使う地下水の揚水量が増加。3日午前10時の観測で、市内2カ所（栄町・本城町）の観測井の地下水位が注意報発令の基準値を超えて低下しました。このため県の対策方針に基づいて、同日正午に地盤沈下注意報を発令しました。県が地盤沈下注意報を発令するのはこの冬初めてです。



対象は上越市高田の市街地を中心としたエリアで、県のホームページで確認できます。県上越地域振興局と上越市は、消雪パイプが設置されている道路の管理者に節水の徹底を求めるとともに、一般市民に対しても地下水の節水を心がけるよう、広報車などで呼びかけています。