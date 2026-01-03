JFL¤«¤é1Ç¯¤ÇJ1¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤Ë¡¡¿å¸Í¡¦ÂëÂï¥È¥é¥Ó¥¹¤¬CÂçºå¤Ø´°Á´°ÜÀÒ ¡¡¡Ö»×¤¤½Ðºî¤ê¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á´¤Æ¤òÅÒ¤±¤Æ·ë²Ì¤òµá¤á¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¶¯Îõ¤Ê¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø
J1¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï3Æü¡¢J1¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤éDFÂëÂï¥È¥é¥Ó¥¹Áª¼ê¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ó¥¹Áª¼ê¤Ï2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î24ºÐ¡£187¥»¥ó¥Á86¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¡£2024Ç¯12·î20Æü¤Ë¡¢JFL¤Î¥Æ¥£¥¢¥âËçÊý¤«¤éÅö»þJ2¿å¸Í¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢¿å¸Í¤ÎJ2À©ÇÆ¤ÈJ1¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤é1¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Ð¤Æº£²ó¡¢Å·¹ÄÇÕ¤ä¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ëCÂçºå¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£JFL¤«¤éÌó1Ç¯¤Ç¹ñÆâ¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥È¥é¥Ó¥¹Áª¼ê¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¶¯¤¤»×¤¤¤òÄ¹Ê¸¤Çµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿ÂëÂï¥È¥é¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï°ìÇ¯Á°JFL¤Î¥Æ¥£¥¢¥âËçÊý¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿ÈJFL¤«¤é°ìÇ¯´Ö¤ÇJ1¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤âËþÂ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤ò¤â¤Á¥»¥ì¥Ã¥½¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤½Ðºî¤ê¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á´¤Æ¤òÅÒ¤±¤Æ·ë²Ì¤òµá¤á¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃ¯¤è¤ê¤âÅ¥½¤¯¡¢¾¡Íø¤ËìÅÍß¤Ë¤Ê¤êÉ¬¤º¥»¥ì¥Ã¥½¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¥»¥ì¥Ã¥½¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë1Æü¤Ç¤âÁá¤¯Ç§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¸¬µõ¤µ¡¢´¶¼Õ¡¢ÁÇÄ¾¤µ¤òËº¤ì¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¡£JFL¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç²¼Ñî¾å¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇç¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£FC ¥Æ¥£¥¢¥âËçÊý¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¡¢Ê¡ÅÄÁí¹çÉÂ±¡¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎËÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Æ¥£¥¢¥âËçÊý¤Ç¤Î°ìÇ¯´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÂç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤Ê°ìÇ¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÌ¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿ËÍ¤ò²¹¤«¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËçÊý¤ÎÃÏ°èÅª¤Ë¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤ËËÍ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ò¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤ÎÇ®¤¤¥×¥ì¡¼¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¥Æ¥£¥¢¥â¡¢¤½¤·¤Æ¿å¸Í¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤·Ú¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ç®¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×