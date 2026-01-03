きょうは北日本と、北陸から山陰にかけての日本海側で曇りやすく、雪の降る所があるでしょう。ただ、冬型の気圧配置は次第に緩んでいくため、大雪となる所は少なく、次第に止んでいく見通しです。

一方、太平洋側では、天気が回復し、日差しの戻る所が増えそうです。きのうからの大雪で、積雪している所や路面状況が悪くなっている所があるため、運転の際はご注意ください。

予想最高気温です。北陸と四国、九州では、きのうよりやや高く、そのほかの地域はきのうと同じくらいでしょう。東海から西の地域は10℃を下回る所が多く、昼間も厳しい寒さとなりそうです。

週間予報です。この先、日本付近は強弱を繰り返しながら、冬型の気圧配置が続く見通しです。北日本と、北陸から山陰にかけての日本海側は日差しが少なく、雪や曇りの日が多いでしょう。

関東から西の太平洋側は、雲の広がりやすい日もありますが、おおむね晴れる見込みです。ただ、水曜日は、太平洋側を低気圧が進むため、今後、雨の予報に変わる可能性があります。

日中の最高気温は、おおむね平年並みですが、木曜日は、西日本でやや気温が低くなりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：1℃ 釧路：0℃

青森 ：1℃ 盛岡：2℃

仙台 ：7℃ 新潟：6℃

長野 ：3℃ 金沢：6℃

名古屋：8℃ 東京：10℃

大阪 ：9℃ 岡山：9℃

広島 ：8℃ 松江：7℃

高知 ：11℃ 福岡：8℃

鹿児島：11℃ 那覇：16℃