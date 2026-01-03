「奇跡ですね」…飯島直子＆小泉今日子が韓国旅＆酒場で本音トーク 「冬ソナ」聖地で昼飲みも 今夜放送
タレント・飯島直子、歌手・俳優の小泉今日子が、きょう3日放送のBSフジ番組『飯島直子の今夜一杯いっちゃう？小泉今日子と韓国2人旅』（後7：00〜9：00）に登場する。
【番組カット多数】「冬ソナ」聖地で昼飲み 飯島直子＆小泉今日子の韓国2人旅の様子
『飯島直子の今夜一杯いっちゃう？』（毎週木曜 後10：00）の新春2時間スペシャルとなり、韓国好きとして知られる小泉をスペシャルゲストに迎え、韓国へ。ソウルの繁華街・明洞から、韓流ブームの原点・南怡島（ナミソム）まで、グルメと絶景、そして本音トークまでたっぷり届ける。
ソウルでは、干物市場の地下にある超ディープな居酒屋で、市場で働く人たちと飲みながらその日常や悩みを聞いたり、印刷工場跡地に広がる乙支路の居酒屋街で、地元の常連客と韓国語で乾杯しながら交流する。
黒豚焼肉の名店では、山清郡の素材にこだわった本場の味を堪能。翌日は春川へ移動し、小泉とジップワイヤーで南怡島に渡るスリル満点の体験や、レンタサイクルで「冬ソナ」ロケ地を巡るロマンチックな時間も。島にある居酒屋ではチヂミとマッコリで昼飲みを楽しむ。
ショッピングの街・明洞ではK-POPカルチャーに触れ、演劇の街・大学路の居酒屋では韓国の若手俳優と舞台談義など、韓国の食・文化・人情に触れる2日間となる。
さらに、韓国の酒場で小泉と今だから話せるドラマ現場の裏話や、ハマっている韓国ドラマの話、最近の悩み、還暦を迎える思いやこれからのことなど、飯島と小泉のトークに注目。
■飯島直子 コメント
1年ぶりの韓国、美味しいお酒に美味しいごはん、ステキな出会いにと、すばらしい旅でした！ 超多忙な小泉今日子さんと大好きな韓国で二人旅ができたことは、とても嬉しいですし奇跡ですね。 キュートでレアなキョンキョンもいっぱい見られますよ。どうぞお楽しみに！
