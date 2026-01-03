「最近、食べすぎた、、」→【ハニーズ】の「ゆったりトップス」でおしゃれに体型カバー！

年末年始のごちそう続きで、最近ちょっと食べすぎたかも……。そんな大人女性は、さり気なく体型カバーが狙える「ゆったりアイテム」を取り入れてみて。気軽に買い足すなら【ハニーズ】のアイテムをチェック！ たくさんのラインナップの中から注目したのは、ボディラインを拾いにくい「ゆったりセーター」。大人に似合う上品なデザインなので、ぜひ冬コーデに盛り込んで。

今っぽさ満点！ ニュアンス柄の上品セーター

【ハニーズ】「ライン柄ニット」\2,680（税込・セール価格）

ゆったりと曲線を描くニュアンシーな柄が目を引くニットトップス。公式サイトには「ゆったりめの幅と腰回りが隠れる丈感」とあり、気になる体型をさり気なくカバーできそう。スモーキーブルーやピンクなど差し色になる2色に加え、シックなモノトーンカラーも揃えています。

ラメ入りセーターでさりげなく華やかに

【ハニーズ】「ラメハイネックニット」\2,980（税込）

カジュアルながらも大人っぽい雰囲気が漂うハイネックセーター。立体的な模様編みにラメが散りばめられていて、さりげない華やかさが魅力です。ゆったりと腰までかかる長めの丈感で、ボディラインを拾いにくいのも嬉しいポイント。柄物のボトムスとも合わせやすく、1枚あれば冬の毎日コーデでヘビロテできそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。