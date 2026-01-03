ジックより、イタリアの自動車ブランド「FIAT」とコラボレーションした電動アシスト自転車「FIAT 500 AL-FDB163S-E」が登場。

2026年1月下旬より発売予定のこのモデルは、持ち運びに特化した電動アシスト自転車「TRANS MOBILLY NEXT」シリーズをベースに、「FIAT 500」のデザインエッセンスを融合させた限定モデルです。

ジック「FIAT 500 AL-FDB163S-E」

発売時期：2026年1月下旬予定

メーカー希望小売価格：135,000円(税込144,500円)

販売場所：全国の自転車量販店など

「持ち運ぶためにつくられた電動アシスト自転車」をコンセプトに展開する「TRANS MOBILLY NEXT」シリーズ。

そのコンパクトかつ軽量な設計に、イタリアを代表する自動車ブランド「FIAT 500」の鮮やかで洗練されたデザインが融合しました。

街乗りから輪行まで幅広く対応する16インチモデルで、日常から旅先まで活躍するサイズ感と快適な走行性を実現しています。

本体重量は約11.9kg（バッテリー、ペダル、スタンドを除く）と軽量で、折りたたみサイズは700×620×450mmとコンパクト。

フレーム素材にはアルミニウムを採用し、走りもデザインもこだわり抜いた仕様となっています。

カラーバリエーションは、街中でも映えるスタイリッシュな「Vacation Red」と「Vacation Blue」の2色展開です。

Vacation Red（バケーション レッド）

鮮やかなレッドカラーが特徴のモデル。

FIAT 500の世界観を感じさせるカラーリングで、街中での移動を華やかに彩ります。

Vacation Blue（バケーション ブルー）

爽やかなブルーカラーが印象的なモデル。

洗練されたデザインと相まって、スタイリッシュな雰囲気を演出します。

製品仕様・付属品

本製品には、LEDバッテリーライト、サドルポーチ、バッテリーカバーが付属します。

バッテリーは容量5.0Ahの充電式リチウムイオンバッテリーを搭載し、走行距離は約30km（アシストモード1モード）です。

充電時間は約4時間となっています。

電動アシスト自転車型式認定取得済およびBAA安全基準適合車であり、安全性も確保されています。

FIATの魅力とTRANS MOBILLY NEXTの機能性が一つになった、新しい移動のパートナーとなる一台。

ジック「FIAT 500 AL-FDB163S-E」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 持ち運びに特化！ジック「FIAT 500 AL-FDB163S-E」 appeared first on Dtimes.