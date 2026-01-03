スペイン料理店「esencia（エセンシア）」にて、チーズ職人・柴田千代氏を招いた一夜限りのコラボレーションディナーが開催されます。

2025年12月27日(土)、2025年4月にオープンした「esencia」を舞台に、国際チーズコンクール金賞受賞の「チーズ工房【千】sen」と、スペイン王室御用達グルメストア「Mallorca（マヨルカ）」が共演。

国内外で評価される希少なチーズと、素材を活かしたスペイン料理、そして厳選ワインが織りなす特別な一夜です。

esencia × チーズ工房【千】sen × Mallorca「コラボレーションディナー」

開催日時：2025年12月27日(土)

時間：スタート 18:30（ドアオープン 18:00）

開催場所：エセンシア(esencia)

料金：お一人様 16,000円（サービス料・消費税込み）

※支払い方法：キャッシュレス決済のみ

今春二子玉川にオープンしたスペイン料理店「esencia」と、千葉県大多喜町で世界に誇るチーズを作る「チーズ工房【千】sen」、そして二子玉川に根付いて10年を迎える「Mallorca」が集結。

「チーズ工房【千】sen」のチーズ職人・柴田千代氏を招き、その情熱と技術が詰まったチーズを、「esencia」シェフの塩沼賢が得意とする素材重視のスペイン料理へと昇華させます。

ワイン5杯と料理5品からなるコースで、特別なマリアージュを提供。

二子玉川の地で、異なる個性を持つ3つのブランドが融合する美食体験です。

esencia（エセンシア）

三田で16年続く老舗スペイン料理店「COMEDORE MONRICO」の姉妹店として、2025年4月に二子玉川にオープン。

本店で大切にされてきた「素材への真摯な向き合い」や「丁寧な心遣い」を受け継いでいます。

オープンキッチンのカウンター席をメインとした小規模な空間で、オーセンティックでありながらアットホームな雰囲気が特徴。

お客様との距離が近く、ライブ感あふれる食事が楽しめます。

チーズ工房【千】sen

千葉県夷隅郡大多喜町に拠点を置くチーズ工房。

チーズ職人・柴田千代氏が手掛けるチーズは、2025年国際チーズコンクールでの金賞受賞をはじめ、国内外で高い評価を獲得しています。

今回のディナーでは、その世界レベルのチーズがコース料理の主役の一つとして登場します。

Mallorca（マヨルカ）

スペイン・マドリード発のグルメストア日本一号店。

二子玉川の地で10年にわたり愛され続ける老舗であり、スペイン王室御用達のブランドとしても知られます。

今回は同じ株式会社ウェイブズが運営する「esencia」とのコラボレーションに参加し、イベントを盛り上げます。

世界が認めるチーズと、情熱的なスペイン料理が響き合う一夜限りのスペシャルディナー。

2025年の締めくくりにふさわしい、記憶に残る食体験となります。

株式会社ウェイブズ「esencia × チーズ工房【千】sen × Mallorca コラボレーションディナー」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ワイン5杯と料理5品からなるコースで、特別なマリアージュを提供！esencia「チーズ工房【千】senコラボディナー」 appeared first on Dtimes.