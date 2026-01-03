萬田久子さんと人気クリエイター集団が共演！ハーバー研究所「コラボドラマ全4話一挙配信」
ハーバー研究所は、クリエイター集団「こねこフィルム」とコラボレーションした縦型ショートドラマ全4話の一挙配信を開始します。
2025年9月より順次公開され、総再生回数2,400万回を突破した話題作が、2026年の新年を記念してYouTubeにてまとめて視聴可能となります。
ハーバー研究所「HABA×こねこフィルム 縦型ショートドラマ」
配信開始日：2026年1月2日(金)
配信プラットフォーム：ハーバー公式YouTube
出演：萬田久子、赤間麻里子、半田周平、藤井亜紀、村上新悟 ほか
制作：こねこフィルム
株式会社ハーバー研究所は、総フォロワー数500万人を超える人気クリエイター集団「こねこフィルム」とのコラボレーションにより制作された縦型ショートドラマ全4話を一挙配信します。
このドラマシリーズは、2025年9月よりTikTok、Instagram、YouTubeなどで順次公開され、総再生回数が2,400万回を突破した人気コンテンツです。
ドラマには、HABAイメージキャラクター歴34年を迎える女優の萬田久子さんがご本人役で特別出演しており、縦型ショートドラマ初挑戦となるその存在感は必見です。
「こねこフィルム」作品でおなじみの赤間麻里子さんや半田周平さんら人気俳優陣が織りなす独特の世界観と、萬田久子さんの個性が融合したユニークな作品となっています。
創業から40年以上続くハーバーですが、今回のコラボレーションは、テレビ離れが進む若い世代や30〜40代へのブランド認知拡大を目的として実施されました。
今回の配信では、ハーバーの宣伝・PR担当によるお得な情報の音声案内も含まれており、新年のお楽しみコンテンツとして展開されます。
HABA×こねこフィルム 縦型ショートドラマ特設サイト
コラボレーションを記念した特設サイトが開設されています。
ドラマの詳細やキャンペーン情報などが掲載され、作品の世界観をより深く楽しむことができます。
ハーバー公式YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=hJ1tw-pIhH8
特設サイト詳細：https://haba-shortdrama-2025.com
クリエイター集団「こねこフィルム」
「こねこフィルム」は、MINO Bros.をリーダーとし、映画やドラマ制作の経験豊富なクリエイターたちが集結したチームです。
SNS総フォロワー数は500万人、動画総再生回数は25億回を超え、新たな価値創造に取り組んでいます。
〜ハーバー初めての方限定〜「スクワランはじめてセット ステッカーつき」
ドラマ総再生回数2,400万回突破を記念し、ハーバー初めての方限定のお得なセットが販売されます。
萬田久子さんが30代から愛用している高品位「スクワラン」をはじめ、美白美容液や化粧水などがセットになっています。
さらに、本キャンペーン限定で「HABA×こねこフィルム コラボロゴステッカー」がプレゼントされます。
商品名：〜ハーバー初めての方限定〜「スクワランはじめてセット ステッカーつき」
価格：1,540円(税込)
開催期間：2026年1月31日(土)まで
セット内容：
・高品位「スクワラン」(化粧オイル) 15mL(本品)
・薬用 ホワイトレディ(美容液)【医薬部外品】8mL
・Gローション(化粧水) 20mL
・スクワクレンジング(メイク落とし) 20mL
・ナイトリカバージェリー(夜用ジェル美容液) 2g×2包
・オリジナルポーチ
・HABA×こねこフィルム コラボロゴステッカー
購入方法：通信販売(特設サイト)、全国のショップハーバー限定(一部店舗除く)
ハーバーの「無添加主義(R)」
ハーバーは創業以来、「無添加主義(R)」を貫いています。
「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という理念のもと、すべての化粧品開発が行われています。
話題のショートドラマとあわせて、ハーバーの美容理論に触れてみる良い機会となります。
ハーバー研究所「HABA×こねこフィルム 縦型ショートドラマ」一挙配信の紹介でした。
