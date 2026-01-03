【箱根駅伝・９区まとめ】青学大３連覇へトップ死守 ２位国学院大とのリードを１分５９秒に広げる シード争いの東洋大は苦戦
◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）
往路を制し、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた青学大が、復路で一度もトップを譲らぬまま１０区につないだ。
最初で最後の箱根駅伝となった佐藤有一（４年）が４年分の思いを込め力走。１時間７分３８秒で区間賞を獲得し、リードを広げた。
２位の国学院大はルーキーの野田顕臣（１位）が力走も、トップとの差は１５秒開き１分５９秒。
中大はエースの吉居駿恭（４年）が３位でアンカーにつないだ。
復路での反撃を狙った駒大は７位で、当日変更で１０区に入ったエース佐藤圭汰（４年）にタスキが渡った。
往路で１７位と出遅れた帝京大は１２位でタスキを受けた尾崎仁哉（４年）が猛追し、１０位の中央学院大に１４秒差の１１位で最終区間へ。大逆転での３年連続シード獲得を目指す。
２１年連続シードが懸かる東洋大は１５位と苦戦中。
▼９区順位
（１）青学大
（２）国学院大
（３）中大
（４）早大
（５）順大
（６）城西大
（７）駒大
（８）創価大
（９）日大
（１０）中央学院大
〜１０位までがシード〜
（１１）帝京大
（１２）東海大
（１３）神奈川大
（１４）山梨学院大
（１５）東洋大
（１６）日体大
（１７）東京国際大
（１８）東農大
（ＯＰ）関東学生連合
（１９）大東大
（２０）立大