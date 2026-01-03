◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

往路を制し、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた青学大が、復路で一度もトップを譲らぬまま１０区につないだ。

最初で最後の箱根駅伝となった佐藤有一（４年）が４年分の思いを込め力走。１時間７分３８秒で区間賞を獲得し、リードを広げた。

２位の国学院大はルーキーの野田顕臣（１位）が力走も、トップとの差は１５秒開き１分５９秒。

中大はエースの吉居駿恭（４年）が３位でアンカーにつないだ。

復路での反撃を狙った駒大は７位で、当日変更で１０区に入ったエース佐藤圭汰（４年）にタスキが渡った。

往路で１７位と出遅れた帝京大は１２位でタスキを受けた尾崎仁哉（４年）が猛追し、１０位の中央学院大に１４秒差の１１位で最終区間へ。大逆転での３年連続シード獲得を目指す。

２１年連続シードが懸かる東洋大は１５位と苦戦中。

▼９区順位

（１）青学大

（２）国学院大

（３）中大

（４）早大

（５）順大

（６）城西大

（７）駒大

（８）創価大

（９）日大

（１０）中央学院大

〜１０位までがシード〜

（１１）帝京大

（１２）東海大

（１３）神奈川大

（１４）山梨学院大

（１５）東洋大

（１６）日体大

（１７）東京国際大

（１８）東農大

（ＯＰ）関東学生連合

（１９）大東大

（２０）立大