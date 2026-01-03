９区　給水を受ける国学院大・野田顕臣（カメラ・太田　和樹）

写真拡大

◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

　往路を制し、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた青学大が、復路で一度もトップを譲らぬまま１０区につないだ。

　最初で最後の箱根駅伝となった佐藤有一（４年）が４年分の思いを込め力走。１時間７分３８秒で区間賞を獲得し、リードを広げた。

　２位の国学院大はルーキーの野田顕臣（１位）が力走も、トップとの差は１５秒開き１分５９秒。

　中大はエースの吉居駿恭（４年）が３位でアンカーにつないだ。

　復路での反撃を狙った駒大は７位で、当日変更で１０区に入ったエース佐藤圭汰（４年）にタスキが渡った。

　往路で１７位と出遅れた帝京大は１２位でタスキを受けた尾崎仁哉（４年）が猛追し、１０位の中央学院大に１４秒差の１１位で最終区間へ。大逆転での３年連続シード獲得を目指す。

　２１年連続シードが懸かる東洋大は１５位と苦戦中。

　▼９区順位

　（１）青学大

　（２）国学院大

　（３）中大

　（４）早大

　（５）順大

　（６）城西大

　（７）駒大

　（８）創価大

　（９）日大

　（１０）中央学院大

　〜１０位までがシード〜

　（１１）帝京大

　（１２）東海大

　（１３）神奈川大

　（１４）山梨学院大

　（１５）東洋大

　（１６）日体大

　（１７）東京国際大

　（１８）東農大

　（ＯＰ）関東学生連合

　（１９）大東大

　（２０）立大