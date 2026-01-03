【新春特番】西川きよし×上沼恵美子が初対談・貴重2ショット 涙の“西川夫妻のブランコ”秘話、やすしさん思い出など明らかに
MBSテレビは、3日に正月恒例特番『春一番！笑売繁盛』（後1：00〜4：30 ※関西ローカル）を放送する。
【写真】対談は今回が初めて…貴重な西川きよし＆上沼恵美子2ショット
スペシャル企画として、今年で傘寿を迎える西川きよしを祝い、上沼恵美子のスペシャル対談が実現。関西芸能界の第一線を走り続ける2人だが、意外にも対談は今回が初めて。ここでしか聞けない思い出話や、知られざる秘話が次々と飛び出す。
上沼にとって「横山やすし・西川きよし」は“雲の上の存在”。最初はお笑いの道に憧れていなかった上沼だが、やすきよとの出会いを通じ、“この世界に入ってよかったと”と確信した当時の心境を語る。また、思わず上沼が涙した“西川夫妻のブランコ”エピソードや、横山やすしさんが上沼に一目置くようになったきっかけなど、同じ時代を駆け抜けたレジェンド同士だからこそ分かち合える貴重な思い出を振り返る。
さらに、後輩芸人フットボールアワーとバッテリィズも駆けつけ、西川の芸人魂あふれるエピソードで花を添えるなど、この番組でしか聞けない豪華キャストによるスペシャル対談2本立てとなる。政治家として活動していた西川と、当時小学生だったフットボールアワー・後藤輝基が出会っていたというエピソードも明かされる。
また、正月でにぎわう「なんばグランド花月」「YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER」から、芸人たちがネタを生披露し、初笑いを届ける。
