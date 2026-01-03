今までの苦労は一体…アレを簡単に分けられる調理グッズ

卵の黄身と白身を分ける作業、苦戦していませんか？ダイソーの「かけられるエッグセパレーター」なら、ボウルのふちにクリップで固定できるので、両手を使って安定した状態で卵を割り入れられます。110円で料理のプチストレスを解消し、お菓子作りもスムーズに。実際の使い心地やコツを詳しくレポートします。

商品情報

商品名：かけられるエッグセパレーター

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480744827

両手が使えるのが最大のメリット！ダイソーの「かけられるエッグセパレーター」

たまごの黄身と白身を分けるとき、黄身を殻にのせて交互に移し替えたり、直接手で掬い取ったり…苦戦していませんか？

そんなストレスを解消してくれるのが、ダイソーで見つけた「かけられるエッグセパレーター」です。

穴が開いたお玉のような形状の器に、独自のクリップがついているのが最大の特徴。

このクリップ部分をボウルのふちにかけてグッと押し込むことで、本体をボウルにしっかりと固定できます。最大のメリットは、道具を手で持っておく必要がないため、両手を使って安定した状態でたまごを割り入れられること。

これだけで、失敗のリスクがぐんと減り、作業効率が劇的にアップします。

白身がにゅるっと落ちていく快感！スムーズな仕分けのコツ

使い方はいたってシンプルで、固定したセパレーターの中にたまごを割り入れるだけ。すると、穴から白身がにゅるっと下のボウルへ落ちていき、器の中には綺麗な黄身だけが残ります。

たまごの新鮮さや状態によっては、白身が器に残ってなかなか落ちてこない場合もありますが、そんな時はお箸で少しつついたり、白身の端を切るように促したりすればOK。

無理に振って黄身を壊してしまう心配も少なく、確実に「黄身だけ」を取り出すことができます。

これまで慎重に殻を操っていた苦労が嘘のように、スマートに作業が完了します。

お菓子作りや料理の時短に！110円で手に入るキッチンの名脇役

この「かけられるエッグセパレーター」は、110円（税込）というお手頃価格ながら、一度使うと手放せなくなる便利さです。特にたくさんのたまごを分ける必要があるケーキ作りや、黄身だけをトッピングに使いたい料理の際に大活躍。

コンパクトなサイズ感で収納場所も取らないので、引き出しに一つ忍ばせておくと非常に重宝します。

なお、食器洗い機や乾燥機の使用は不可となっているため、使用後は優しく手洗いしてあげてください。

日々のちょっとした手間を省いてくれる、ダイソーの実力派便利グッズでした。

ダイソーの「かけられるエッグセパレーター」は、誰でも簡単に、かつ両手を使って確実にたまごを分けられる優秀なアイテムでした。

お料理のプチストレスを感じている方は、ぜひダイソーのキッチングッズ売り場でチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。