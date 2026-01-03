「1軍で出たい」19歳の“大砲候補”は2年目の開花へ「このままじゃダメ」と自覚 ヤクルトの未来を担うモイセエフへの期待
ヤクルトの未来を担う大砲候補として、モイセエフに期待が集まる(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext
2026年のヤクルトは、池山隆寛新監督のもと激しいポジション争いが繰り広げられる。さらに、村上宗隆が米大リーグのホワイトソックスへの移籍が決まり、チームの未来を担う大砲候補を育てる必要がある。
【動画】ファームで大器の片りん！モイセエフが豪快弾を放つ
そんな中、2年目を迎えるモイセエフ・ニキータには大きな期待が寄せられている。豊川高から2024年ドラフト2位でヤクルトに入団したモイセエフは、昨季1軍での出場はなく、ファームで56試合に出場して打率.136、4本塁打、15打点の成績を残した。
持ち味であるパワーを生かし、4本塁打をマーク。大砲としての片りんは見せたものの、モイセエフ自身は「コンタクト率が低い。このままじゃダメ。やっぱりパワーがある上に、しっかりコンタクトできるような打者を目指してやっていきたい」と現状に満足せず、打撃向上を目指している。
さらに「巻き込んで引っ張りにいってしまうことが多い。練習ではセンターから逆方向に強い打球を打つ意識でやっている」と、修正点を意識しながら打撃を磨いている。
ルーキーイヤーを振り返り「真っすぐの質、スピードもそうですし、変化球も途中までどっちかわからないような感じ。難しい」と、アマチュア時代とは違うプロの投手の球に困惑することもあった。
それでも、打撃はもちろん、守備や走塁の面でもレベルアップを図り「1軍で出たいという気持ちがある」と、26年シーズンは1軍の舞台でプレーしたい気持ちを素直に言葉にした。
昨秋の松山キャンプでは「肩が入り過ぎるところがあるので、しっかり軸足を意識してやっている」と、コンタクト率を上げるために練習に取り組んだ。
池山監督はモイセエフに対し「長打力を秘めた選手」と評価し、「飛距離や、当たったときの打球の速さ、角度は素晴らしいものを持っている。それをより自分のものにして、数多く本塁打を打てる、打率も上がっていく1年にして欲しい」と、2年目の成長に期待を寄せている。
モイセエフが守る外野は、内野と同じく激戦区となる。昨季はキャリアハイの126試合に出場した岩田幸宏、俊足を誇る並木秀尊、丸山和郁がしのぎを削る。
さらには、ケガからの復活を期す塩見泰隆、ドミンゴ・サンタナ、澤井廉らが参戦し、19歳の若武者もその争いに割って入ることができるか注目される。
指揮官が「チームを救ってくれる“一振り”は嬉しい限り」と話す通り、村上が抜けた後も神宮の空にアーチを描ける大砲の出現が待たれる。モイセエフの2年目の開花に期待したい。
[文:別府勉]