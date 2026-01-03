「1軍で出たい」19歳の“大砲候補”は2年目の開花へ「このままじゃダメ」と自覚　ヤクルトの未来を担うモイセエフへの期待

ヤクルトの未来を担う大砲候補として、モイセエフに期待が集まる(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext

2026年のヤクルトは、池山隆寛新監督のもと激しいポジション争いが繰り広げられる。さらに、村上宗隆が米大リーグのホワイトソックスへの移籍が決まり、チームの未来を担う大砲候補を育てる必要がある。

そんな中、2年目を迎えるモイセエフ・ニキータには大きな期待が寄せられている。豊川高から2024年ドラフト2位でヤクルトに入団したモイセエフは、昨季1軍での出場はなく、ファームで56試合に出場して打率.136、4本塁打、15打点の成績を残した。

持ち味であるパワーを生かし、4本塁打をマーク。大砲としての片りんは見せたものの、モイセエフ自身は「コンタクト率が低い。このままじゃダメ。やっぱりパワーがある上に、しっかりコンタクトできるような打者を目指してやっていきたい」と現状に満足せず、打撃向上を目指している。

さらに「巻き込んで引っ張りにいってしまうことが多い。練習ではセンターから逆方向に強い打球を打つ意識でやっている」と、修正点を意識しながら打撃を磨いている。

ルーキーイヤーを振り返り「真っすぐの質、スピードもそうですし、変化球も途中までどっちかわからないような感じ。難しい」と、アマチュア時代とは違うプロの投手の球に困惑することもあった。



それでも、打撃はもちろん、守備や走塁の面でもレベルアップを図り「1軍で出たいという気持ちがある」と、26年シーズンは1軍の舞台でプレーしたい気持ちを素直に言葉にした。