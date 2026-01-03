長期離脱の南野拓実、ポグバらモナコのチームメイトからエール「強くあれ」
モナコに所属する選手たちが長期離脱となった日本代表MF南野拓実に向けてエールを送った。
南野は先月21日に行われたクープ・ドゥ・フランス（フランス杯）ラウンド32のオセール戦にスタメン出場したが、前半途中に左ひざを負傷してしまい、数分間ピッチに倒れ込んだ後、顔を両手で覆いながら、担架でピッチを後に。翌22日にモナコは南野が左ひざの前十字じん帯を断裂したことを明らかにした。
これにより、今夏に開催されるFIFAワールドカップ26への出場は絶望的なものになった南野に向けて、モナコはクラブ公式インスタグラムやX（旧：ツイッター）で動画を投稿。「強くあれ。愛しているよ」と語ったポール・ポグバから始まる動画には数多くのチームメイトからエールが送られている。
なお、この投稿には南野も自身の公式インスタグラムのストーリーズで反応。動画を引用しながら、両手を合わせる絵文字と、ハートの絵文字で感謝を示している。
南野は先月21日に行われたクープ・ドゥ・フランス（フランス杯）ラウンド32のオセール戦にスタメン出場したが、前半途中に左ひざを負傷してしまい、数分間ピッチに倒れ込んだ後、顔を両手で覆いながら、担架でピッチを後に。翌22日にモナコは南野が左ひざの前十字じん帯を断裂したことを明らかにした。
なお、この投稿には南野も自身の公式インスタグラムのストーリーズで反応。動画を引用しながら、両手を合わせる絵文字と、ハートの絵文字で感謝を示している。