¥¤¥Á¥í¡¼¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥Ô¥¶²°¤Ç¡ÄÀîºê½¡Â§¤¬¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡Ö¤³¤ì¤¬ËÍ¤È¥¤¥Á¥í¡¼ÀèÇÚ¤Îº¹¡×
ÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ÎÀîºê½¡Â§(¢¨ºê¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤)¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥Á¥í¡¼»á¤È¤Î¿©»ö¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾¡Éé¥á¥·¤ÎÏÃÂê¤Ç¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î¡ÈÄ«¥«¥ì¡¼¡É¤Î¿¿Áê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¡ÖËÍ¤Ï¾¡Éé¥á¥·¤ò¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤Æ¡¢2012Ç¯¤Ë¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢±óÀ¬¤Ç¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿Àîºê¡£
¸½ÃÏ¤Ç¥¤¥Á¥í¡¼»á¤«¤é¡Ö¥à¥Í¡¢¥á¥·¿©¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¿©»ö¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â¤³¤³¤Ç¿©¤Ù¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ô¥¶¡¦¥¥Ã¥Á¥ó(CPK)¤È¤¤¤¦Å¹¤òË¬¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤³¤ÇÀîºê¤¬¡ÖËÍ¤â°ì½ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤è!¡×¤È¸À¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Á¡¼¥º¥Ô¥¶¤È¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃíÊ¸¡£Àîºê¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2ÆüÌÜ¤â¥¤¥Á¥í¡¼»á¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¡¢Æ±¤¸Å¹¤Ø¡£Àîºê¤Ï¡ÖÀÊ¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ëµ²±¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Á¡¼¥º¥Ô¥¶¤È¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡£¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£2ÆüÌÜ¤âÈ´·²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è!¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àîºê¤¬¡Ö3ÆüÌÜ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¡ÖÆ±¤¸ÀÊ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ï¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢Ê¿°æÍý±û¤â¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤È²¿¤«¤ò»¡¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Àîºê¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡Ö3ÆüÌÜ¤Þ¤¿¥Ô¥¶¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¡Ö²¶¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Î2¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡Ø¤ó¤ó¤ó¡Ä¡Ä!¡Ù¤È¡£Åö¤ÎËÜ¿Í(¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó)¤Ï¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤!¡Ù¡¢(¼«Ê¬¤Ï)¡Ø¤ó¤ó¤ó¡Ä¡Ä!¡Ù¡×¤È¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¡¢¡Ö4ÆüÌÜ¡×¡ÖÍè¤Þ¤·¤¿¡¢¥Ô¥¶¤¬! ¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤óÆ±¤¸¤â¤Î¤òÍê¤ß¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¤! ¤½¤³¤Ç²¿¤¬°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï4ÆüÌÜ¤¬°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹!¡×¤È¾Î»¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Î¼«Ê¬¤ÏÆ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁ°¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ËÍ¤È¥¤¥Á¥í¡¼ÀèÇÚ¤Îº¹¤À¤Ê¤È¡£Á°¤ÎÆü¤Î¥Ô¥¶¤ò¤º¤Ã¤È°ú¤¤º¤Ã¤¿Àîºê½¡Â§¤ÈÁ´¤¯°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤ÀèÇÚ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ÏÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÃ¸¡¹¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì(¥¡¼¥×¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å)¤òÂÎ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
