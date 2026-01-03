舞台「のだめカンタービレ」＆ミュージカル「レ・ミゼラブル」出演・竹内將人、結婚発表 お相手は一般女性
【モデルプレス＝2026/01/03】俳優の竹内將人（31）が3日、自身のInstagramを更新。結婚を発表した。
【写真】人気俳優の結婚相手
竹内は「私事ではございますが、このたび竹内將人は、かねてよりお付き合いしてまいりました一般の方と結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「これまで舞台に立ち続けてこられたのは、応援してくださる皆様、そして関係者の皆様のお力添えがあってこそだと、改めて深く感謝しております」と伝え「今後とも変わらぬご指導、ご声援を賜れましたら幸いです」とつづっている。
竹内は1994年11月24日生まれ。ミュージカル「ライオンキング」（2006）に出演するなど、子役時代から活躍。主な出演作にミュージカル「レ・ミゼラブル」（2021）、「のだめカンタービレ」（2023）、などがある。
新年のご挨拶とご報告
新年あけましておめでとうございます。 皆様にとって、健やかで実り多き一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。
私事ではございますが、このたび竹内將人は、かねてよりお付き合いしてまいりました一般の方と結婚いたしましたことをご報告申し上げます。
これまで舞台に立ち続けてこられたのは、応援してくださる皆様、そして関係者の皆様のお力添えがあってこそだと、改めて深く感謝しております。
その感謝を胸に、これからも一人の芸術家として、日々の積み重ねを何より大切にしながら、より深く、より誠実に作品と向き合ってまいります。
今後とも変わらぬご指導、ご声援を賜れましたら幸いです。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。
竹内將人
