「今日好き」瀬川陽菜乃、美ウエストチラリの冬コーデ「カッコ可愛い」「体型維持尊敬する」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/01/03】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が1月1日、自身のInstagramを更新。ウエストがチラリとのぞくコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】「今日好き」17歳美女「さすがのスタイル」ほっそりウエストチラリ
瀬川は「新年あけましておめでとう御座います 2026年もよろしくお願いします」とつづり、写真を複数枚投稿。グレーのミニ丈アウターハイウエストジーンズを合わせたコーディネートを披露し、美しいウエストをチラリとのぞかせている。
この投稿にファンからは「カッコ可愛い」「お洒落すぎ」「センス優勝」「体型維持尊敬する」「今年も応援してます」「さすがのスタイル」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
◆瀬川陽菜乃、ウエストチラリコーデ披露
◆瀬川陽菜乃の投稿が話題
