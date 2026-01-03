メ～テレ（名古屋テレビ）

最大9連休の年末年始をふるさとなどで過ごした人たちのＵターンラッシュがピークを迎えています。

ＪＲ名古屋駅東海道新幹線のホームには、大きなキャリーケースや土産袋を持った利用客が多くみられました。

「実家に帰っていて東京に戻るところ。妹の子どもも来ていたので子どもたちが遊んでるとこ見れたりしてのんびりできました。新幹線の席が全然取れなかった。運よく取れてよかった」（名古屋から東京に戻る人）

ＪＲ東海によりますと、「のぞみ」は4日まで全席指定席で運行していますが、東京方面に向かう上り線は3日、4日ともにほぼ満席となっています。

中部空港の到着ロビーでも、年末年始を海外で過ごした人たちの帰国ラッシュがピークを迎えていて、約8000人が帰国する予定です。

「カウントダウンをシンガポールでできたので、すごくいい経験だった」「花火がいっぱい上がっていたので、日本とは違うなと感じた」（シンガポールからの便で帰国した家族）

「アンコールワットの朝日を見たのが印象に残っている」「飛行機に乗ったのが楽しかった」（ベトナムからの便で帰国した家族）