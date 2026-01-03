舞台は鈴鹿サーキット

サンタアガタ・ボロネーゼのランボルギーニ本社をスタート＆フィニッシュポイントとして、イタリアのオンロードで、新世代のスモール・ランボルギーニ、『テメラリオ』のファーストドライブを体験してから約1ヵ月。

【画像】920psを鈴鹿で全開テスト！新型スモール・ランボルギーニ『テメラリオ』 全94枚

今度はそのパフォーマンスをさらに限界近くまで楽しむことができるサーキットで、そのステアリングを握る機会に恵まれた。



鈴鹿サーキットでランボルギーニ・テメラリオをテストドライブ。 ランボルギーニ・ジャパン

その舞台はF1日本グランプリの開催でも知られる鈴鹿サーキット。全長5807mのコース内には大小18のコーナーがあるほか、800mのメインストレート、そして1200ｍの西ストレートがレイアウトされている。

サーキットでのテストドライブは3ラップを1セットとして、それを2回行うというプログラムで行われた。ちなみに1セットは、1ラップ目がウォームアップ、2ラップ目はホットラップ、3ラップ目はクールダウンという流れで、ペースのコントロールは先導車のレヴエルトが、さらに助手席にはインストラクターが同乗し、ドライビングモードやエネルギーモード（ハイブリッドモード）のチョイスなどをアドバイスしてくれる。

とはいえ今回使用したのは『スポルト』と『コルサ』のドライビングモードと、『パフォーマンス』のエネルギーモードの組み合わせのみ。シフトも『マニュアル』のみを選択している。

サーキットでもその印象を崩さない

まずはスポルト・モードからテメラリオの走りを楽しむ。

イタリアでのオンロードドライブで報告したフレームやサスペンション剛性の高さは、より大きな負荷がかかるサーキットにおいても一切その印象を崩すことはない。



ハイブリッドシステムを持つパワーユニットは、スポルト・モードでさらにスパルタンな印象。 ランボルギーニ・ジャパン

ミドに搭載される4LのV型8気筒ツインターボエンジンと、それに組み合わされる1基の、そして前輪を駆動する2基のエレクトリックモーターからなるハイブリッドシステムを持つパワーユニットは、スポルト・モードではさらにスパルタンな印象を強め、8速DCTもまたそのシフト速度を一気に速めてくる。

スポルト・モードは、レヴエルトもまたそうであったように、よりダイナミックな走り、すなわちオーバーステアによる姿勢変化を積極的に楽しみたいというユーザーには最適なドライビングモードだ。

テメラリオには、サイドスリップ角が小さくステアリング操作の負担が少ない『イージードリフト』から、大きなサイドスリップ角を許容する『プロドリフト』まで、ドリフトレベルを調節するための3段階のモードが用意されているが、その機能を最もダイレクトに味わうことができるのはこのスポルト・モードだという。

もちろん今回のドライブではその機能を試すチャンスはなかったが、それはカスタマーのみに許された特別な遊びなのだろう。

特別な世界へ足を踏み入れたという没入感

だがこのスポルト・モードも、テメラリオにとってはひとつの通過点でしかなかった。

ステアリングホイール上のロータリースイッチでコルサ・モードをチョイスすると、メーターパネルの基調色がレッドに変化、それまでセンターにディスプレイされていた円形のタコメーターは姿を消し、その代わりに横長のバータイプのタコメーターがメーターパネル上部に表示される。それだけでも自分が特別な世界へと足を踏み入れたという没入感は大きい。



フル加速をストレートで試してみると、今回は4速で255km/hを確認できた。 ランボルギーニ・ジャパン

システム全体で920psもの最高出力を発揮するテメラリオのパワーユニットは、コルサ・モードではさらにそのレスポンスを強めてくる。

その核となるV型8気筒ツインターボエンジンのレブリミットは10000rpmとランボルギーニからは発表されており、実際にそこまでの加速をストレートで試してみると、今回は4速で255km/hという数字を確認することができた。

もちろんここからの加速にはまだ衰えは感じられず、仮にストレートが続くのならば8速で343km/hの最高速を達成するのは確実だろう。

この速度域に入ってくると、やはり印象的なのはエアロダイナミクスの優秀さだ。アンダーボディを含め、すべてのパートでさらなる最適化が図られたというテメラリオのボディは、前作ウラカンのEVO比で118%増となるダウンフォース量を実現。

今回も試乗できたアルジェリータ・パッケージ装着車では、25kgの軽量化とともにその数字は158%増にも達しているのだ。その安定感はハイスピードのコーナリングなどでは特に印象的だった。

事前の想像をはるかに超える衝撃

コルサ・モードにおけるもうひとつの大きな特徴は、そのビークルダイナミクスのセッティングだ。一瞬それはスポルト以上に過激な挙動を見せるのかと思いきや、このモードでは実際には常にニュートラルな方向へと姿勢制御が行われる。したがってドライバーは絶対的な安心感を抱きながら、サーキット走行を楽しむことができるのだ。

サスペンションはかなりハードなセッティングとなるが、しっかりとした手応えと正確さを感じさせるステアリングとの組み合わせが生み出すコーナリングの魅力はまさに圧巻。ブレーキのフィーリングも実に自然なもので、そしてもちろん100→0km/hが32mというデータからも想像できるように、その制動力にも一切の不安はなかった。



テメラリオの誕生は、スーパースポーツの世界に事前の想像をはるかに超える衝撃を与えるだろう。 ランボルギーニ・ジャパン

テメラリオの誕生は、スーパースポーツの世界に事前の想像をはるかに超える衝撃を与えるだろう。それはオンロードで、そしてサーキットでその実力を確認したうえでの、偽らざる結論だ。

ランボルギーニのこれからの成功。それにこのテメラリオはどれだけ大きく貢献するのだろうか。