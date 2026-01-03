Ｊ１広島は３日、浦和からＭＦ・松本泰志（２７）が完全移籍で加入することを発表した。異例となる１年での“出戻り移籍”となる。

１年ぶりの復帰に松本は「皆さん、お久しぶりです！本当に多くの方々のお力添えでこの移籍が実現しました。特に１年前に広島を去った自分に対して、戻ってこいと言ってくださった久保会長をはじめとするサンフレッチェ広島の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。その気持ちを伝えるためにも、チームのために自分の全てを懸けて頑張ります」とコメントした。

松本は埼玉県の昌平高校から２０１７年に広島に入団。２４年シーズンは広島でリーグ戦３６試合に出場し、２位フィニッシュに大きく貢献した。その後、２４年末に地元でもある浦和への完全移籍が発表されていた。昨季は浦和でリーグ戦２９試合に出場し、３得点だった。

１１月に行われた移籍後初めてのＥピースでの試合では試合終了後に１人駆け足で広島サポーターのもとへ赴き、涙ながらに強烈なブーイングと、大きな拍手を浴びながらあいさつをしていた。

広島は昨季のリーグ戦を４位で終えた。４季指揮したスキッベ監督が退任し、ドイツ人指揮官のガウル氏が新監督になることが発表されている。