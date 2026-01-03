１月３日に東京ドームで開催されるアメリカンフットボールの日本選手権ライスボウル（読売新聞社後援）は、連覇を狙うパナソニックと、９度目（前身チームを含む）の制覇を目指すオービックが対戦する。

日本社会人Ｘリーグの王座決定戦になった２０２２年以降のライスボウルは、過去４回とも接戦になっており、今回も最後まで目が離せない展開が予想される。

パナソニック 攻守に隙なし

パナソニックはリーグ戦６試合で１試合平均４８・２点。ランプレーに迫力があり、突進力のある立川、カットバックの鋭いミッチェルらを擁するＲＢ陣は多彩な顔ぶれだ。昨季、日本一を経験したＱＢ荒木も勝負強さが増しており、「自分が無理やり勝たせようとするのではなく、全員で勝ちにいくことを意識したい」と力を込める。守備も主将のＬＢ青根を筆頭に隙がない。

連覇となればチーム初の快挙。高山ヘッドコーチは「（相手は）ベースになるプレーが試合ごとに違う印象。惑わされず、第３、４クオーターに対応できれば」と後半勝負を見据えた。

オービック 攻撃陣突破カギ

５年ぶりにライスボウルに進出したオービックは、相手の堅守を攻撃陣が突破できるかが日本一へのカギになりそうだ。判断力に優れたＱＢホリーはリーグ戦トップの計２１ＴＤパスを決めながら、インターセプトされたのは２回だけ。レシーバーも佐久間らスピードある選手がそろう。オービックはパナソニックに対し、２１年以降のリーグ戦やポストシーズンで４連敗。塚田ヘッドコーチは「やっぱり点が取れていない。オフェンスがどこまで点を取れるか」と得点力を課題に挙げる。