双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。あらためてお正月の挨拶を投稿しました。



翔子さんは「2026年 お正月」「あらためましてあけましておめでとうございます」とテキスト。元旦には年賀状的な投稿でしたが、今回はいつもの姿に戻っています。









そして「お正月ごちそう何食べましたか？教えてください！」とフォロワーに問いかけ。「わたしは圧力鍋で鶏ガラから出汁をとって」「つきたてのおもちでお雑煮をこしらえました！」と投稿したものは、すき取った鶏ガラ出汁に、鶏肉・大根・椎茸・三つ葉・かまぼこ・ねぎが入った具だくさんなお雑煮でした。









翔子さんは「それぞれのおうちのお雑煮気になる！」と、食いしん坊なら誰もが気になる質問を投稿。フォロワーからは「人参、大根、お餅で、すまし汁の薄味」「かつをぶしと昆布で濃〜いお出汁を取って東京風小松菜入れたお雑煮」「だし、酒、みりん、醤油風の味」「京な白味噌お雑煮」「豚汁にお餅入れて食べました！」など、様々な答えが集まっています。









翔子さんによれば、今回のお正月は「元旦から夫が体調崩してしまい、ふたごと別場所で安静」とのこと。「パパ不在のお正月、、心配バタバタでした」「健康がいちばん大事だよー！」と、フォロワーに呼びかけています。

