世界の時刻を正確に。タフソーラー×マルチバンド6の頼れる一本【カシオ】の腕時計がAmazonに登場中‼
光で動き、電波で整う。日常も旅先もサポートする高機能モデル【カシオ】の腕時計がAmazonに登場!
カシオの腕時計は、日常からアウトドアまで幅広いシーンで頼れる高機能ウオッチ。世界6局の標準電波を受信する「マルチバンド6」に対応し、日本・北米・欧州・中国で自動的に時刻を修正する。建物が密集する屋内でも受信しやすく、夜間には自動で電波を受信して正確な時刻をキープ。消費電力を抑えながら安定した受信性能を発揮する点も魅力となっている。
動力には、太陽光や蛍光灯の光を電気に変換するカシオ独自の「タフソーラー」を採用。わずかな光でも発電できる小型ソーラーパネルと大容量二次電池を組み合わせ、電力消費の大きい機能もストレスなく駆動する。省電力LSIやパワーセービング機能により、長時間の駆動を実現し、日常のメンテナンスの手間を大きく軽減してくれる。
防水性能は10気圧防水に対応し、水仕事や水泳、スキンダイビングでも使用可能。汗や汚れが気になる時には水で洗い流せるため、日常使いでも清潔に保ちやすい。
正確さ、タフさ、実用性を兼ね備えたこのモデルは、ビジネスにもアウトドアにも対応する万能ウオッチ。日常の相棒として長く活躍する一本。
