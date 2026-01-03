「実家感まるだし」つるの剛士、帰省中の娘の姿を披露！「スタイルも顔もいい」「最高の親孝行！」の声
タレントのつるの剛士さんは1月2日、自身のInstagramを更新。帰省中の次女の姿を披露しました。
【写真】つるの剛士、帰省中の娘の姿を披露！
コメントでは「わあかわいい！！」「似合う〜 想い出を語りながら、代々着れるのって素敵ですね」「ママに似てスタイルいいから、お似合い」「スタイルも顔もいいから何でも似合っちゃうんですね！」「この感じ、超最高！ 最高の親孝行！」「本当にいつみても素敵なご家族に、ホッコリします」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】つるの剛士、帰省中の娘の姿を披露！
「スタイルも顔もいいから何でも似合っちゃう」つるのさんは「妻の実家（いわき）に帰省なう。義理の母が昔着ていた洋服や、妻が学生時代に着ていたコートを次女がクローゼットからみつけて、3世代ファッションショー開催中。つか、めっちゃ似合うやん！」とつづり、3枚の写真を投稿。つるのさん一家が帰省中の妻の実家で、2025年6月にカナダの高校を卒業した次女・おとさんが、母や祖母が過去に着ていた洋服でファッションショーを繰り広げる様子を披露しています。つるのさんは「あと、実家感まるだしな。そんなお正月 ちなみに次女はこの春ママと同じ学校へ」と続けました。
「素敵なお正月の食卓」1月1日の投稿では、自宅でお正月をお祝いする様子を披露しているつるのさん。おせちやお雑煮、寿司など色鮮やかな料理が並ぶ食卓を家族で囲み、ちょうど子どもたちがお年玉を開封する場面のようです。つるのさんは、「妻よ、子どもたちよ、ご飯よ、、とりまくすべての環境に感謝」とつづりました。今年もにぎやかなつるの一家の投稿が楽しみですね！
(文:福島 ゆき)