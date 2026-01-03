四角い紙を折ってさまざまな形を生み出す日本の伝統的な遊び、おりがみ。手先を動かすことは脳にもよい影響がたくさんあるようです。紙の種類や色を選んだり、指先に集中したり、作りながら友だちと会話したり……。楽しく折ることを習慣にして、元気な脳を維持しましょう（撮影：本社･奥西義和）

まずは準備運動〈認知機能がアップする〉指エクササイズ

丸みのある愛らしさで孫世代に人気！

『ペンギン』

難易度★★☆

丸いおなかと、カラフルな足がポイント。

足だけ色を変える折り方ができるまで、試行錯誤を繰り返しました。

動物はリアルさより雰囲気が大事。2枚の紙で自分のイメージを表現しましょう

1）1枚めで上半身を作る。下側の紙を上に開く

2）三角の部分を中心線に合わせて折る

３）図のような形になる

４）折り曲げた部分を指でつまみ、中に指を入れて開く

５）反対側も同様に折る

６）外側に向けて半分に折る

７）白い部分が斜め上に飛び出るように折り筋をつけ、（８）の形に開く

８）下の三角を、中心より少し上を目安に折り上げる

９）折り筋がついた白い部分の角をつまみながら内側に折る

10）上の三角部分を開き、かぶせるようにして折り、頭を作る

11）上半身の完成

12）2枚めで胴体を作る。下半分の、さらに3分の1を目安に折る

13）左右のはしを中心線に合わせて折る

14）折り筋に従って両はしを中心線に合わせて折る

15）内側に向けて半分に折る

16）上下を入れ替え、おなか部分の真ん中あたりを内側に折り込む

17）足の部分に折り目を付ける。反対側も同様に行う