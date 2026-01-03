帰省時の手土産にしたい「奈良県のお土産」ランキング！ 2位「鹿の角バームクーヘン」を抑えた1位は？【2025年調査】
カレンダーも最後の1枚となり、本格的な帰省ラッシュや新幹線の混雑がニュースで取り上げられる季節がやってきました。道中の楽しみや新年のあいさつに欠かせない、地元で愛され続ける名選をまとめました。
All About ニュース編集部では、2025年12月10日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「帰省時の手土産にしたいお土産」に関するアンケートを実施しました。その中から、帰省時の手土産にしたい「奈良県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「子どもも大人も食べやすい」（30代女性／埼玉県）、「ふんわりとした食感のバームクーヘンはみんなに喜ばれるからです」（20代女性／大阪府）、「形が鹿の角の形をしていて奈良っぽいお土産だから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「柿の葉寿司は年配の方に喜んでもらえることが多い」（30代女性／大阪府）、「奈良定番の郷土料理で帰省時の食卓でみんなで食べられるから」（50代男性／大阪府）、「保存性が高く、長旅でも崩れにくい」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月10日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「帰省時の手土産にしたいお土産」に関するアンケートを実施しました。その中から、帰省時の手土産にしたい「奈良県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：鹿の角バームクーヘン（鹿野）／41票2位にランクインしたのは、鹿野（ろくや）の「鹿の角バームクーヘン」です。奈良のシンボルである「鹿の角」をイメージし、表面に凹凸をつけて焼き上げられた特徴的な形が目を引きます。外側はカリッとしたハードな食感、内側はもっちりと濃厚な味わいで、通常のバームクーヘンとは一味違う満足感が魅力。パッケージからも奈良らしさが存分に伝わるため、帰省時の話題作りにもぴったりな一品として人気を集めています。
回答者からは「子どもも大人も食べやすい」（30代女性／埼玉県）、「ふんわりとした食感のバームクーヘンはみんなに喜ばれるからです」（20代女性／大阪府）、「形が鹿の角の形をしていて奈良っぽいお土産だから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：柿の葉ずし（平宗）／69票1位に輝いたのは、平宗の「柿の葉ずし」でした。奈良県吉野地方に伝わる伝統的な郷土料理で、サバやサケの押し寿司を柿の葉で包んだ保存性の高い逸品です。柿の葉の爽やかな香りが酢飯の旨味を引き立て、一口サイズで食べやすいのが特徴。歴史ある奈良の食文化を象徴する品であり、甘いものが苦手な方への手土産や、家族が集まる食卓の一品として圧倒的な支持を得ています。
回答者からは「柿の葉寿司は年配の方に喜んでもらえることが多い」（30代女性／大阪府）、「奈良定番の郷土料理で帰省時の食卓でみんなで食べられるから」（50代男性／大阪府）、「保存性が高く、長旅でも崩れにくい」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)