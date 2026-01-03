1月4日から、2026年NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の放送がスタートします。仲野太賀さん演じる本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長です。歴史の教科書にも載っていない彼は、いったいどのような人物なのでしょうか？今回は、書籍『図解 豊臣秀長』をもとに、歴史研究者で東大史料編纂所教授の本郷和人先生に解説をしていただきました。

【書影】2026年大河ドラマで話題「豊臣兄弟」のことがみるみるわかる！監修：本郷和人『図解 豊臣秀長』

天下の公儀のことを任された秀長

豊臣秀長をまったくご存じないという方に、秀長が豊臣政権においてどのような役割を担っていたのか、どれほどの影響力を持って戦国時代に活躍していたかについて話をしましょう。秀長が豊臣政権で果たしていた役割は、実に大きなものでした。

それを示すエピソードがあります。九州の豊後（現在の大分県）を本拠地とした大友宗麟（おおともそうりん）という戦国大名がいました。宗麟はキリシタン大名としても有名です。

天正14（1586）年、宗麟は大坂城で秀吉と対面しました。宗麟は、薩摩（現在の鹿児島県西部）の島津氏の攻勢に対抗するべく、秀吉に援助を求めにやって来たのです。秀吉は、宗麟を黄金の茶室に招き入れて千利休に茶を点てさせ、自ら城内を案内するなど歓待し、励ましました。

次に宗麟は秀長のもとを訪ねました。その際に秀長は「何事も自分が心得ているから、心配しなくてよい」と伝えて宗麟を安心させ、さらに「内々のことは宗易（そうえき）（利休）に、外様（そとさま）のことは私に何でも相談しなさい」と声をかけたと、宗麟は手紙に書き残しています。

つまり、秀吉との相談ごとで内密のことは利休が、公儀のことは秀長がそのルートを握っている、ということです。秀長は豊臣政権の調整役を務め、また秀吉にも直言できる貴重な存在だったわけです。

それほどの重要人物である秀長が、その存在をこれまであまり知られてこなかったというのは、確かに疑問が残りますね。

なぜ秀長は、これまで知名度が低かったのか

秀長の存在が注目されなかった理由はいくつか挙げられますが、豊臣秀吉の天下統一までの事績を描いた伝記『太閤記（たいこうき）』が大きな理由のひとつと考えられます。

小瀬甫庵（おぜほあん）という人が書いた『太閤記』（作者の名前を取って『甫庵太閤記』と呼ばれることが多いので、本記事では以下『甫庵太閤記』と記述）によれば、秀長の評価は「秀吉は一族の秀長、秀次（甥）、秀俊（養子で、のちの小早川秀秋）たちをむやみに取り立てたが、彼らの中で役に立った者が一人でもいただろうか」と、まるで秀吉の親族というコネだけで分不相応に出世した無能な人物ということになっています。

どうやら、秀吉に切腹させられた秀次や、関ヶ原の戦いでの優柔不断ぶりが有名な小早川秀秋と同列に語られてしまったことで、とばっちりを受けたようです。

しかし、『甫庵太閤記』は江戸時代になってから書かれたもので、フィクションの部分がかなり多いため、史料として信憑性が高いとはみなされません。ですから秀長の評価も、史実を反映したものとはいえないことになります。『甫庵太閤記』は江戸時代を通じて広く読まれたので、そのために秀長のよくないイメージも定着してしまったようです。

秀長の評価が覆るきっかけ

おそらく秀長の評価が覆るきっかけとなったのは、秀長の死後200年以上たってから書かれた『聿脩録（いっしゅうろく）』という書物と考えられます。『聿脩録』は、秀長とゆかりの深い藤堂高虎という武将の事績をまとめたものです。

それによると、秀長の人物評は「人となりは温恭で、長者の風格があった」「関白（秀吉）は法を厳しく用いたが、秀長は寛仁をもってこれを助けたので、諸侯たちは秀長を頼った」とあります。しかし、『甫庵太閤記』をはじめとした『太閤記』で定着してしまった秀長のイメージを覆すまでには到らなかったようです。



秀長が再評価されるようになったのは、それからさらに200年ほど後、20世紀以降のことになります。秀吉や豊臣一族の研究が進み、それとともに秀長の研究も進んだことで、大友宗麟のエピソードや『聿脩録』の秀長の人物評に光が当てられ、それからは「秀吉のえこひいきで出世した無能な武将」から「有能で温厚な優れた武将」という評価に変わっていったと考えられます。

司馬遼太郎（「遼」は正しくは二点しんにょう）さんの『豊臣家の人々』や堺屋太一さんの『豊臣秀長―ある補佐役の生涯』などの歴史小説も、後者のイメージが反映されています。

※本稿は、『図解 豊臣秀長』（興陽館）の一部を再編集したものです。