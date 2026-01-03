午（うま）年生まれのJ1アビスパ福岡DF橋本悠（23）が「年男の誓い」を立てた。ルーキーイヤーの昨季はリーグ戦で25試合に出場して3アシスト。2年目の今年は初ゴールを目標に掲げ、馬のようにサイドを勢いよく走りまくる。

両サイドのサイドバック（SB）、ウイングバック（WB）を主戦場とする橋本が、今年の干支（えと）にかけて意気込みを語った。

「馬のようにパワフルに、速く駆け上がって、ゴールに直結するプレーをしたい」

福岡大から加入1年目の昨季は「J1の強度に慣れるのに時間がかかった。練習から足りないと感じていた」と、序盤は出場機会を確保できずに苦しんだ。5月3日のアウェー広島戦でリーグ戦初先発のチャンスをつかんだが「本当に全く何もできなかった」と前半限りで交代した。

屈辱を忘れず少しずつプロの経験を積み、自身がターニングポイントに挙げるのが、6月8日のYBCルヴァン・カッププレーオフラウンド第2戦。この時も相手は広島で、自身のクロスでウェリントンのゴールをお膳立てし、公式戦初アシストを記録した。

「1試合を通して、自分のできる範囲を知ることができた。試合は負けてしまったけど、個人としては大きな一歩目だった」

9月27日のホーム広島戦でも終了間際にサニブラウン・ハナンへのアシストを記録。「サンフレッチェという素晴らしいチームとの対戦で記録できたことが大きい。大きく振り返ると、広島とのその3試合に、僕の全てが詰まっていた」と分岐点になったと考える。

故障者続出の中、けがなくシーズンを戦い、終盤にはスタメンの機会も増えた。最終的に公式戦で計5アシストをマークしたものの、当初目標に掲げていた「2ゴール7アシスト」には及ばず、満足はない。今季に向けては「『1年目だから』と許されていた部分が多々あったけど、世界的に見たら若くはない」と危機感すら募らせる。

「もっとアビスパの主力になって結果を残したい。必ずゴールを決めたい」

勝負の2年目を、力強く駆け抜ける覚悟だ。（伊藤瀬里加）